Brecelj o Bešiču Loredanu: Odstavljanje ministra se je začelo že veliko prej

Predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj pol leta po začetku delovanja sveta doslej pripravljene predloge ocenjuje za dobre, zagnanost članov pa je nad pričakovanji. Delo nadaljujejo tudi ob menjavi ministra za zdravje, pri čemer meni, da do nje niso privedli njegovi javni pozivi k odstopu Danijela Bešiča Loredana.

Strateški svet za zdravstvo, ki deluje pri premierju Robertu Golobu, se je prvič sestal 27. januarja, pretekli četrtek pa je imel zadnjo sejo pred poletjem. Naslednja seja bo v drugi polovici avgusta, člani pa bodo po podskupinah delali tudi v vmesnem času, če bodo menili, da je to potrebno, je predsednik Erik Brecelj pojasnil v pogovoru za STA.

Po njegovih besedah člani strateškega sveta razpravljajo o številnih temah. V četrtek so na primer s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in ministrstva za zdravje razpravljali o mreži primarne ravni zdravstva. Zdi se mu, da mreže ne bo težava sestaviti. Meni pa, da je težava, ker se podatkov s primarne ravni ne uporablja za načrtovanje.

Jeseni bodo na vrsti vprašanja bolnišnic

Sicer pa se svet veliko ukvarja s področjem upravljanja in financiranja v zdravstvu. "Daleč smo z inštitutom za kakovost. Strokovno je zadeva postavljena, zdaj delamo finančno konstrukcijo," je pojasnil. Jeseni se bodo bolj aktivno začeli ukvarjati še z vprašanji bolnišnic, je napovedal.

Na vprašanje, koliko časa strateški svet še potrebuje za pripravo vseh predlogov, je odgovoril, da je to tek na dolge proge, saj rešujejo ogromno težav. "Tukaj ni točke, da bi rekel, zdaj smo pa konec. Vse države imajo težave z zdravstvom, težava je, če se nobene ne reši in se samo kopičijo. Smo skromni, zelo veseli bomo, če bomo katero od težav pomagali razrešiti," je poudaril.

Doslej pripravljeni predlogi so sicer po njegovem mnenju dobri. Zagnanost članov je označil za neverjetno, nad pričakovanji.

Brecelj: Glede na ignoranco nekdanjega ministra me preseneča, da ni odstopilo še več članov strateškega sveta

Mediji so sicer v zadnjih dneh poročali o odhodu člana sveta Marka Jakliča, ki je zaradi različnih pogledov s tega mesta sicer odstopil že pred časom. Breclja sicer preseneča, da ni odstopilo še več članov, tudi glede na "ignoranco nekdanjega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredena".

Na vprašanje, ali torej nadaljnjih odstopov ne bo, je odgovoril, da je še en član omenjal to možnost, a to ne bi imelo velikega vpliva na delo strateškega sveta. "Ljudje imajo svoje obveznosti, ni mogoče vsak četrtek popoldne kar pustiti vse in se ukvarjati s strateškim svetom," je dejal. Se pa, tako pravi Brecelj, želijo v strateški svet vključiti še dodatni, "večinoma dobronamerni" člani.

Brecelj je v zadnjem obdobju zdaj že nekdanjega ministra za zdravje Bešiča Loredana večkrat javno pozval k odstopu. Premier Golob je nekdanjemu ministru odstopno izjavo v podpis ponudil 7. julija, Bešič Loredan pa jo je podpisal.

"Odklapljanje ministra se je začelo že veliko prej"

Na vprašanje, kolikšen je bil po njegovem mnenju vpliv na odločitev premierja Goloba pri zamenjavi Bešiča Loredana, je odgovoril, da je to "pretiravanje". "Ne vem, koliko imam vpliva, veliko ne. Koliko mi zaupa, morate vprašati njega. Ampak absolutno ni res, da so se postopki začeli s tem, ko sem jaz to javno rekel. 'Odklapljanje ministra' se je začelo že veliko prej," je dejal.

"Vidim zdaj za nazaj: ustanovitev tega strateškega sveta pod pristojnostjo predsednika vlade je bilo odklapljanje ministra, o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja minister sploh ni bil obveščen," je pojasnil svoje stališče.

Zdravstveni resor bo začasno vodil Golob, od ekipe državnih sekretarjev ostaja Azra Herceg, na novo pa je vlada na ta položaj v četrtek imenovala Marjana Pintarja in Valentino Prevolnik Rupel.

Brecelj je povedal, da je strateški svet s Pintarjem že konstruktivno sodeloval. Valentino Prevolnik Rupel pa pozna več let, je tudi članica strateškega sveta. Srečen je, da je sprejela to funkcijo, saj ima po njegovih besedah veliko znanja s področja financiranja zdravstva, pa tudi s področja kakovosti, kjer je v medicini po njegovem mnenju velik primanjkljaj.

Brecelj o tem, koga vidi na mestu novega zdravstvenega ministra

"Seveda, oba," pa je odgovoril na vprašanje, ali katerega od novih državnih sekretarjev vidi na mestu novega zdravstvenega ministra.

Sam medtem za ministrski položaj nima časa. Čeprav je mnenja, da težave v zdravstvu pozna bolje kot večina, in ima predloge, kako jih reševati, je ministrstvo sistem, ki zahteva posebna znanja, ki jih pridobiš s študijem, izobraževanjem in raziskovanjem, je dodal.