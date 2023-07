Bešič Loredan tik pred sejo poslal sporočilo

Bešič Loredan je v sporočilu zapisal, da se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem svojim sodelavkam in sodelavcem na ministrstvu za zdravje za izjemno požrtvovalnost in vse opravljeno delo, ki je po koalicijsko usklajenih korakih sledilo cilju transparentnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstvenega sistema ter zdravstvene blagajne v najvišjo korist pacientov.

Posebno zahvalo je namenil tudi vsem državljankam in državljanom, ki so ministrski ekipi izkazovali podporo ob zavedanju nujnosti strukturnih sprememb slovenskega zdravstva. Dejal je tudi, da si Slovenija po 30 letih zasluži prenovo vseh ravni zdravstvene mreže, ki bo temeljila na najboljših praksah iz tujine, čemur mora biti zavezan, kdorkoli bo prevzel vodenje te pomembne naloge.

Golob bo še danes vladi predlagal novo ekipo državnih sekretarjev na MZ

Premier Robert Golob je po seznanitvi DZ z odstopom ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zatrdil, da zdravstvena reforma ostaja ključna prioriteta vlade. Vodenje resorja začasno prevzema sam, še danes bo vladi predlagal novo ekipo državnih sekretarjev, in sicer Valentino Prevolnik Rupel, Marjana Pintarja in dozdajšnjo sekretarko Azro Herceg.

"Prenova sistema je nujna, ker vse izkušnje zadnjega leta kažejo, da je treba okrepiti javno zdravstveno mrežo s posebnim poudarkom na javnih zdravstvenih zavodih," je v izjavi medijem ob robu izredne seje DZ dejal predsednik vlade, ki bo začasno opravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Zatrdil je, da bodo tudi vsi ukrepi šli v to smer, hkrati pa računa, da bodo v prihodnjih mesecih naredili enega ali več pomembnih korakov naprej v zdravstveni reformi in našli človeka, ki bo prevzel vodenje zdravstvenega resorja.

Začasno ga bo torej vodil sam, v ožjo ekipo pa ob dozdajšnji državni sekretarki Herceg predlaga še raziskovalko na ljubljanskem inštitutu za ekonomska raziskovanja Prevolnik Rupel in direktorja združenja zdravstvenih zavodov Pintarja. "Prepričan sem, da bo delo teklo nemoteno, oba že imata izkušnje iz zdravstvenega sistema in izkušnje z delom v strateškem svetu, zato verjamem, da bodo stvari stekle mogoče celo hitreje, kot so do zdaj, in da prenova sistema ne bo zastala," je ob predstavitvi ekipe, ki bo v prihodnjih mesecih zagrizla v zdravstveno reformo, dejal Golob.

O tem, ali izbira državnih sekretarjev kaže na to, da novi minister za zdravje s polnim mandatom ne bo zdravnik, pa je premier dejal, da je bolj kot to pomembno, da bo novi minister postal sestavni del že obstoječe ekipe, na mizo pa bo dobil že razdelan koncept reforme. "Ne bomo čakali tri mesece, potem pa še tri mesece ministra, ki bo poskušal priti s svojim konceptom. Koncept bomo poskušali izpeljati v tem času in od bodočega ministra pričakujemo predvsem, da bo ta koncept učinkovito izpeljal," je sklenil Golob. Ob tem je zatrdil, da je tak načrt usklajen z vsemi deležniki, tudi s strateškim svetom za zdravje. Po njegovem mnenju je tudi najbolj ustrezen.

Klakočar Zupančičeva se je Bešiču Loredanu zahvalila

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je Bešiču Loredanu danes zahvalila za opravljeno delo in mu zaželela vse najboljše pri nadaljnjem delu.

Spomnila je, da je državna volilna komisija (DVK) ob imenovanju poslanca Mateja Arčona na funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu ugotovila, da ima pravico do njegovega nadomeščanja Bešič Loredan, ki pa funkcije poslanca ni mogel prevzeti, dokler je opravljal funkcijo ministra, zato je pravica opravljanja funkcije poslanca prešla na Aleksandra Prosena Kralja. DVK je zato zaprosila, da DZ čim prej obvesti, kateri kandidat ima pravico opravljati funkcijo poslanca namesto Arčona.

Bešič Loredan je odstopno izjavo podpisal pretekli petek

DZ se bo na današnji seji, ki se bo začela ob 15. uri, seznanil z odstopom Bešiča Loredana, ki je odstopno izjavo podpisal pretekli petek. S tem bo Bešiču Loredanu prenehala ministrska funkcija, vodenje zdravstvenega resorja pa bo začasno prevzel premier Robert Golob.

Bešiču Loredanu je odstopno izjavo zaradi različnih pogledov na delovanje javnega zdravstva v podpis ponudil kar sam premier Golob. Odstop ministra, na katerega je Svoboda stavila že pred lanskimi državnozborskimi volitvami, je ob tem Golob komentiral kot "logičen in pričakovan", pa čeprav so še pred kratkim v Svobodi zatrjevali, da minister še uživa podporo stranke.