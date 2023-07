V Fidesu zaskrbljeni glede stanja v javnem zdravstvenem sistemu

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je po odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ocenil, da to ni dobra popotnica za iskanje rešitev. "Namesto merjenja mišic na zdravstveni sceni si državljani zaslužijo premišljene in odločne korake reševanja zdravstvenega sistema," so poudarili.

"V Fidesu z zaskrbljenostjo spremljamo stanje v javnem zdravstvenem sistemu in pristop vlade k reševanju nakopičenih težav, ki vedno bolj potencirajo težave, s katerimi se javni zdravstveni sistem sooča že nekaj let," so zapisali v sporočilu za javnost.

Občutek imajo, da si politični odločevalci zatiskajo oči

Kot so povzeli, se država sooča z masovnimi odhodi zdravstvenih delavcev iz državnega v zasebno zdravstvo ali tujino. Zmanjšale so se zmogljivosti postelj v bolnišnicah, čakalne dobe so se posledično podaljšale. "Časa za oklevanje pri reformah ni več," so izpostavili.

V Fidesu imajo občutek, da si politični odločevalci pred resnostjo problemov še vedno zatiskajo oči in "se v največji krizi zdravstva ukvarjajo sami s seboj". Kadrovske menjave v vladi pa po njihovem niso izgovor, da vlada takoj ne pristopi k realizaciji dogovorjenega zdravstvenega plačnega stebra, so opozorili.

Danijel Bešič Loredan je v petek podpisal odstopno izjavo, ki mu jo je ponudil premier Robert Golob, saj da imata različne poglede na krepitev javne zdravstvene mreže. Minister je poudaril, da zdravstvene reforme ni brez reforme države, tako v zdravstvu kot v koaliciji pa vseeno pričakujejo njeno nadaljevanje.