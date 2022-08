Plače: Golob prvič razkril svojo neto plačo, med šefi najslabši Tonin #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob prvič razkriva svojo neto plačo, ki je za premiersko mesto za mesec julij znašala 3.743,50 evra oziroma 5.991,85 evra bruto, je razvidno s seznama plač funkcionarjev, ki so nam ga poslali z vlade. Med ministri je najvišjo bruto plačo prejel Aleksander Jevšek, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo, najnižjo bruto plačo pa ministrica za pravosodje, Dominika Švarc Pipan (5.110,35 evra). A kljub temu njeno neto izplačilo ni najnižje, tega je za mesec julij prejel minister za delo Luka Mesec, ki je dobil 331,69 evra manj kot Švarc Pipanova. Znani so tudi zneski nadomestil šestih nekdanjih ministrov.

Iz julijskega pregleda plač funkcionarjev, ki smo ga prejeli z vlade, je razvidno, da julijska premierska plačaznaša 5.991,85 evra, prvič pa so objavili tudi njegovo neto plačo, ki je julija znašala 3.743,50 evra.



Od premierjevih svetovalcev v kabinetu predsednika vlade je najvišjo plačo dobil državni sekretar za obrambne zadeve Anton Grizold, in sicer 5.259,45 evra bruto, sledita mu Maksimiljana Polak, državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud s 5.152,41 evra bruto in Petra Škofic, vodja kabineta predsednika vlade s 5.137,13 evra bruto.

Med predsedniki strank najvišjo plačo Golob, najnižjo Tonin

Najvišja plača med predsedniki petih največjih parlamentarnih strank je julija pripadla Robertu Golobu, premierju in predsedniku stranke Gibanje Svoboda (5.991,85 evra bruto), najnižja pa Mateju Toninu iz NSi, in sicer 3.830,38 evra bruto. Plače predsednikov strank so razvidne v spodnji tabeli.

Znani so zneski nadomestil plač nekdanjih ministrov

Na seznamu so tudi zneski nadomestil plač, za katere je poleg nekaterih državnih sekretarjev zaprosilo tudi šest ministrov prejšnje vlade.

Najvišje nadomestilo je julija prejel nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek, 4.705,42 evra bruto, najnižje pa nekdanji minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič, 4.168,88 evra bruto.

Je pa 50 funkcionarjev prejšnje vlade 1. junija, dan pred imenovanjem nove vlade, dobilo nadomestila za neporabljen dopust, za to je bilo namenjenih okoli 230 tisoč evrov. Med nekdanjimi ministri so najvišja nadomestila prejeli Zdravko Počivalšek, Simona Kustec in Andrej Šircelj. A sporni naj bi bili le ministri, razkrivajo v prispevku na Planet TV. Kot menijo pravniki na strani Pravne mreže, zanje zakon o delovnih razmerjih ne velja. Na drugi strani pa državno odvetništvo, neuradno, vladi svetuje, naj se ne vpleta, saj da bodo na sodiščih neuspešni. Več v spodnjem videu:

Andrijanič je bil sicer minister za digitalno preobrazbo, Šircelj minister za finance, Počivalšek minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Podgoršek minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Koritnik minister za javno upravo, Dikaučič pa minister za pravosodje.

Plače vseh vladnih funkcionarjev in izplačana nadomestila za junij si poglejte na tej povezavi. Podatki o plačah na ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za obrambo pa so objavljeni ločeno na tej povezavi.