Deset nekdanjih poslancev je junija uspelo najti zaposlitev, tako da nadomestilo za brezposelnost dobiva še 27 nekdanjih izbrancev ljudstva, razkrivajo podatki, ki so jih v uredništvo Siol.net posredovali iz državnega zbora. Med 27 nezaposlenimi posamezniki je tudi nekdanji poslanec SAB Marko Bandelli, ki je sicer znan podjetnik in med drugim tudi lastnik betonarne. Bandelli je sicer pretekli mesec za Primorske novice dejal, da se pogovarja z aktualno vlado o prevzemu funkcije. Medtem trdi, da ne živi na stroške davkoplačevalcev. "Dvaintrideset let sem podjetnik in pošteno plačujem davke kot vsi drugi," je za Primorske novice dejal Bandelli, čigar nedelo je julija državljane stalo 3.347 evrov.

Za podatke o plačah smo zaprosili tudi vsa ministrstva in vlado. Takoj ko bomo podatke prejeli, jih bomo tudi objavili.

Zorčič, Tomičeva, Golubovič … Skupaj skoraj za 100 tisoč evrov nadomestil

Preostali brezposelni nekdanji poslanci prihajajo iz vseh nekdanjih parlamentarnih strank. Najdražji za denarnice davkoplačevalcev je nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič (nepovezani poslanci), več kot 4.500 evrov so davkoplačevalci junija odšteli za njegovo nedelo. Malo manj kot štiri tisoč evrov so Slovenijo julija stali Robert Polnar (kot poslanec še del DeSUS), Igor Peček (LMŠ), Violeta Tomič (kot poslanka še del Levice), Dušan Šiško (SNS), Monika Gregorčič (SMC - Konkretno), Brane Golubovič (LMŠ) in Marko Pogačnik (SDS). Skupaj so nekdanji poslanci davkoplačevalce julija stali skoraj sto tisoč evrov. Celoten seznam nekdanjih poslancev, ki ne uspejo najti službe, lahko preverite v spodnji tabeli.

Za aktualne poslance skoraj 400 tisoč evrov

Za plače poslancev sedanjega državnega zbora so davkoplačevalci julija odšteli skoraj 400 tisoč evrov. Najbolje plačana je bila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, njena plača je dosegla skoraj šest tisoč evrov bruto. Edina predsednika parlamentarnih strank, ki nista v vladi, sta med najslabše plačanimi poslanci. Bruto plača Mateja Tonina je tako znašala manj kot štiri tisoč evrov bruto, slabše plačilo od predsednika NSi so prejeli le štirje poslanci. Predsednik SDS Janez Janša je državni proračun julija stal 4.120 evrov bruto, kar pomeni, da ima višjo plačo od voditelja največje opozicijske stranke skoraj dve tretjini poslancev. Celoten seznam poslancev z njihovimi plačami lahko preverite v spodnji tabeli.