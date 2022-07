Znane so plače poslancev DZ in tistih, ki ne morejo do služb

Iz DZ smo za mesec junij prejeli pregled plač vseh trenutnih in nekdanjih poslancev, ki prejemajo nadomestila. Prošnjo za plače smo poslali tudi na vlado in predsednika republike, kjer pa potrebujejo za odgovor malo več časa. Podatke bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Med nekdanjimi poslanci, ki so se prijavili za prejem nadomestila plače, saj ne morejo dobiti nove službe, je denimo Marko Bandelli, ki, kot smo že poročali, pričakuje delovno mesto v novi vladi Roberta Goloba, da ga bodo zaposlili na enem izmed novih ministrstev, ki jih vlada namerava ustanoviti. Bandelli je za mesec junij tako prejel nadomestilo 3.347,72 evra bruto.

Seznam nekdanjih poslancev, ki prejemajo nadomestila plač:

Veliko predstavnikov vladnih strank

Običajno so na seznamu nekdanjih poslancev, ki po prenehanju mandata prejemajo nadomestke, predstavniki opozicijskih strank, tokrat pa je, zanimivo, med temi precej predstavnikov koalicije. Med njimi so denimo iz LMŠ Jani Möderndorfer, ki je prejel 3.387,93 evra bruto, Andreja Zapret (3.257,25 evra bruto) in Brane Golubović (3.845,81 evra bruto), iz SD Gregor Židan, ki je prejel 3.257,63 evra bruto, in Franc Trček (3.317,57 evra bruto) ter iz Levice Primož Siter, ki je prejel 3.186,89 evra bruto, in Violeta Tomić, ki je iz stranke sicer izstopila, prejela pa je 3.939,89 evra bruto.

Med prejemniki nadomestka je tudi nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič, ki je prejel 4.578,86 evra bruto.

Štirje poslanci prejeli plačo, višjo od pet tisoč evrov bruto

Najvišjo plačo je pričakovano prejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki so ji izplačali 5.419,54 evra bruto. Na drugem mestu je Borut Sajovic (Gibanje Svoboda), ki je prejel 5.390,33 evra bruto, na tretjem mestu je Jelka Godec (vodja poslanske skupine SDS), ki je prejela 5.215,44 evra bruto, na četrtem pa je podpredsednica DZ Meira Hot (SD), ki je prejela 5.088,25 evra bruto.

Najnižje plače pa imajo tisti, ki so jih za poslance imenovali kasneje ali pa opravljajo druge funkcije. Med njimi so: Jonas Žnidaršič (SD) in Aleksander Prosen Kralj (Gibanje Svoboda), ki sta prejela 2.769,33 evra bruto, Barbara Kolenko Helbl (Gibanja Svoboda) s 1.096,61 evra bruto, Tomaž Lah s 1.526,19 evra bruto in Matej Arčon s 337,34 evra bruto.

Med vidnejšimi funkcionarji opozicije pa so iz SDS nekdanji predsednik vlade Janez Janša (SDS), ki je prejel 3.933,06 evra bruto, Anže Logar (3.803,35 evra bruto), Eva Irgl (4.434,38 evra bruto), Danijel Krivec (4.855,89 evra bruto) in Žan Mahnič (3.745,82 evra bruto) ter Matej Tonin iz NSi, ki je prejel 3.656,27 evra bruto.

Plače vseh poslancev si lahko ogledate tukaj.