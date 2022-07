Bo Bandelli dobil službo v vladi?

Marko Bandelli (SAB) je eden izmed 37 nekdanjih poslancev, ki po neizvolitvi v Državni zbor prejemajo 80-odstotno nadomestilo poslanske plače. Za prejemanje nadomestka se je namreč prijavil, ker čeprav je lastnik betonarne, ne more dobiti nove službe. Zdaj pa računa na funkcijo v novi vladi Roberta Goloba, saj se mu to "zdi pošteno".

Katero funkcijo v novi vladi bi lahko prevzel, še ni znano, bodo pa v petek znani podatki o višini nadomestil vseh nekdanjih poslancev.

"Davke plačujem pošteno kot vsi drugi"

Bandelli je za Primorske novice pojasnil, da obstaja več možnosti, kje bi se lahko zaposlil. Zdi se mu pošteno, da bi kot najuspešnejši kandidat stranke SAB dobil kakšno funkcijo na področju gospodarstva, saj je, kot pravi, "tam doma".

Ker je lastnik betonarne Bandelli in pogosto izpostavlja, kako dober gospodarstvenik je, mu številni očitajo, da bi se lahko zaposlil v svojem podjetju in ne bi živel na državne stroške. Če prejema nadomestilo poslanske plače, mu namreč ni treba plačevati davkov in prispevkov. Za Primorske novice je pojasnil, da ne živi na državne stroške: "32 let sem podjetnik in pošteno plačujem davke kot vsi drugi."

"Glede na to, da mi nadomestilo plače zakonsko in popolnoma pošteno pripada, naj slabi jeziki in govorice raje utihnejo," pravi. Foto: STA

V betonarni trenutno ni mesta zanj

V podjetju je delal pred osmimi leti, nekaj časa je bil celo predsednik nadzornega sveta RTVS, nato je bil med letoma 2014 in 2018 župan Občine Komen, v vladi Marjana Šarca pa je zasedel položaj kohezijskega ministra, ki ga je moral zaradi verbalnih napadov na takratnega komenskega župana Erika Modica zapustiti. Pošiljal mu je namreč posebna pisma, za katera se je pozneje večkrat javno opravičil.

"V osmih letih so v podjetju naredili popolnoma drugačno sistematizacijo. Kapitalsko sem lastnik podjetja, kar pa ne pomeni, da lahko rečem, da bom v tem podjetju dobil zaposlitev. V tem trenutku v podjetju zame ni sistematiziranega mesta, zato ne morem narediti nič," je pojasnil. "Glede na to, da mi nadomestilo plače zakonsko in popolnoma pošteno pripada, naj slabi jeziki in govorice raje utihnejo. Naša podjetja zagotovo plačujejo krepko več davka kot dobim jaz nadomestila," je dodal.

Kot smo že poročali, je nadomestilo poslanske plače za Bandellija nekoliko sporno, saj bi si kot sposoben podjetnik, ki se pogosto postavlja s prestižnimi avtomobili, v lastnem podjetju skoraj zagotovo lahko takoj uredil zaposlitev.

Nekateri so zasedli mesta v novi vladi

Nekateri, ki so se prijavili za prejemanje nadomestila plače, so se zdaj že zaposlili v službah, ki jim jih je ponudila nova vlada. Nekdanji poslanec LMŠ Robert Pavšič je prevzel vodenje kabineta predsednice DZ, Tina Heferle (LMŠ) je postala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve, njen strankarski kolega Rudi Medved državni sekretar na obrambnem ministrstvu, Dejan Židan (SD) državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, Marjan Šarec (LMŠ) pa je prevzel funkcijo obrambnega ministra.

Maša Kociper (SAB) je državna sekretarka za odnose z državnim zborom v kabinetu predsednika vlade, Matjaž Nemec pa je v Evropskem parlamentu nadomestil predsednico stranke SD Tanjo Fajon, ki je prevzela funkcijo ministrice za zunanje zadeve.

Nadomestilo odvisno od trajanja mandata

Čas prejemanja nadomestila poslanske plače je odvisen od časa trajanja mandata. Tisti, ki so poslansko funkcijo opravljali en mandat, lahko nadomestilo prejemajo šest mesecev, tisti, ki so bili na položaju dva mandata, so upravičeni do devetmesečnega nadomestila, tisti s tremi ali več mandati pa največ eno leto.

Tako je od leta 2012, pred tem pa so vsi nekdanji poslanci, tudi tisti, ki so se upokojili ali službo našli kje drugje, prejemali 12-mesečno nadomestilo v višini svoje poslanske plače.

Kdo vse še prejema nadomestke?

Šestmesečno nadomestilo poleg Bandellija zdaj prejemajo še Gregor Perič (Konkretno), Andrej Černigoj (NSi), iz SDS Jure Ferjan, Lidija Ivanuša, Leon Merjasec, Janez Moškrič in Monika Gregorič, nekdanji poslanci LMŠ Brane Golubović, Jerca Korče, Aljaž Kovačič, Igor Peček, Nik Prebil in Andreja Zabret, poslanec SD Gregor Židan, poslanec Levice Primož Siter, poslanca SNS Dušan Šiško in Jani Ivanuša ter poslanec Desusa, ki je sicer iz stranke izstopil, Robert Polnar.

Med poslanci, ki bodo nadomestilo prejemali devet mesecev oziroma eno leto, pa so nekdanji nepovezani poslanci Igor Zorčič, Branislav Rajić in Jurij Lep, Marko Pogačnik (SDS), Marjan Pojbič (SDS), Franc Trček (SD), Jani Möderndorfer (LMŠ) in poslanka Levice, ki je iz stranke izstopila, Violeta Tomić. Željko Cigler (Levica) in Tadeja Šuštar Zalar (NSi) sta bila med prejemniki le kratek čas. Cigler si je našel novo službo, Šuštar Zalarjeva pa je odšla na porodniški dopust.