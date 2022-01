Bo RTV Slovenija tožila Bandellija?

"Glede na javne pozive družbene in politične javnosti ter posameznih politikov, ki zaradi novinarskega dela zahtevajo sankcioniranje vodstva javne televizije in nekaterih novinarjev ter urednikov, sem dolžan zaščititi zaposlene in uredniško avtonomijo javne televizije," je po današnjem sestanku z Jožetom Možino, avtorjem sobotne oddaje Utrip, in urednico Jadranko Rebernik sporočil direktor televizije Valentin Areh. Ob tem na RTVS ne izključujejo možnosti tožbe zoper poslanca SAB Marka Bandellija, ki se je po oddaji ostro odzval na Twitterju. "Gre za grobo žalitev, možen je pravni spor zoper njega," je sporočil Možina.

Spomnimo: Jože Možina, zgodovinar in avtor knjige Razkol, je v sobotni oddaji Utrip kritiziral nastop nekdanjega predsednika Milana Kučana v Dražgošah in tudi politiko SD.

Sledile so ostre kritike. Tako se je odzvala predsednica SD Tanja Fajon.

Javni servis = vladni servis @RTV_Slovenija. Sramota! Možina in ekipa. Ni opravičila za uredniško politiko, ki ni deluje več v javnem interesu. https://t.co/UjIiTrJTrC — Tanja Fajon (@tfajon) January 15, 2022

Bandelli je na Twitterju objavil vrsto zapisov. Med drugim je zapisal:

Stamota @RTV_Slovenija

Lažnjivca in desničarskega radikalca #Možino, da pristransko, neresnično, žaljivo in ponižujoče komentira v oddaji #UTRIP.#nedopustno

Je očitno, da branilci nacifašizma želijo spreminjati zgodovino.#upor — MARKO BANDELLI (@BandelliMarko) January 15, 2022

Na Twitterju se je na oddajo odzval tudi nekdanji minister za izobraževanje in šport Jernej Pikalo.

Padli smo tako daleč, da Utrip delajo najslabši propagandisti desnice. Vse, da bi prikrili nesposobnost upravljanja z epidemijo, slabo upravljanje države ter zadolževanje prihodnjih genaracij za predvolilne bonbončke.

Zgodovina, ne desničarska propaganda, bo neizprosna sodnica. — Jernej Pikalo (@JernejPikalo) January 16, 2022

Možina in odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik sta bila nato dan po oddaji povabljena na zagovor k direktorju Valentinu Arehu.

Možen je pravni spor zoper poslanca

"Sogovornika sta izrazila zaskrbljenost nad grožnjami, žalitvami in napadi politikov, kot so Tanja Fajon, Jernej Pikalo in Marko Bandelli, ki jih razumemo kot grob pritisk na novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk," je po današnjem sestanku sporočil Areh.

Na RTV Slovenija razmišljajo tudi o možnosti, da bi poslanca Bandellija tožili. "Gre za grobo žalitev, možen je pravni spor zoper njega," je sporočil Možina.

Kot je še sporočil Areh, sta ga odgovorna urednica in avtor seznanila s tem, da je bil sobotni Utrip kot komentar narejen v skladu z etičnimi in poklicnimi merili, ki so opredeljena v Poklicnih merilih in načelih novinarske etike v programih RTV Slovenija.

Neuradno je slišati, da je mogoče, da bo o Utripu razpravljal celo programski svet RTVS. Zagotovo pa bodo na seji razpravljali o Tarči, v kateri je voditeljica Erika Žnidaršič gostila nekdanjega mariborskega župana in zdajšnjega državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja. Programski svet sicer še vodi Ciril Baškovič (SD), kateremu se izteka mandat.

Todorovsko nasledila varuhinja Marica Uršič Zupan

Na RTVS je danes potekala tudi primopredaja poslov med dosedanjo varuhinjo pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov programskih vsebin RTVS Ilinko Todorovski in novo varuhinjo Marico Uršič Zupan. Na predstavitvi programa decembra lani je napovedala nujno prenovo poklicnih meril in novinarskih standardov.

Po Miši Molk, Ladu Ambrožiču in Ilinki Todorovski je Uršič Zupanova četrta varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS in hkrati prva, ki ni iz vrst zaposlenih javnega zavoda, so danes sporočili iz RTVS. Mandat varuha traja pet let.