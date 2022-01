Možina z Utripom razjezil Fajonovo, Rebernikova mora na zagovor

Že v nedeljo sta bila na zagovor k direktorju televizije Valentinu Arehu zaradi protestov z leve, ker je bil v soboto objavljen Utrip, ki ga je naredil Jože Možina, povabljena Možina in urednica Jadranka Rebernik. Zagovor bo jutri. Možina, ki je zgodovinar in avtor knjige Razkol o dogajanju v času druge svetovne vojne, je v Utripu kritiziral nastop nekdanjega predsednika Milana Kučana v Dražgošah in tudi politiko SD. Neuradno je slišati, da je mogoče, da bo o Utripu razpravljal celo programski svet RTVS, ki ga še vodi Ciril Baškovič iz SD.

Baškoviču se izteka mandat. Najostreje pa je zaradi Utripa takoj protestirala predsednica SD Tanja Fajon. Utrip Jožeta Možine je ena od posledic spremembe na vrhu uredništva informativnega programa v lanskem letu. Kot avtorji Utripa se bodo od zdaj menjavali nazorsko različno usmerjeni novinarji, eden teh je tudi Možina.

Po Možini bo na vrsti Mojca Pašek Šetinc

Že konec tega tedna je pričakovati nazorsko povsem drugačen Utrip, avtorica bo namreč Mojca Pašek Šetinc, ki tudi zaradi sodnega spora s premierjem Janezom Janšo (SDS) - ta se je na objave propagandnih člankov proti takrat opozicijski SDS odzval z znamenitim sporočilom o Kučanovih prostitutkah - velja za enega večjih kritikov Janše in njegove vlade.

Mojca Pašek Šetinc je poročena z nekdanjim novinarjem Dela, pozneje pa politikom in lobistom Miletom Šetincem. Pašek Šetinčeva je prispevke za Utrip pripravljala tudi že pod prejšnjim vodstvom in ni novost. Drugačnih ni bilo.

Predsednica SD Tanja Fajon, ki je k SD prestopila kot dopisnica TVS iz Bruslja, se je, ko je bil objavljen Utrip Jožeta Možine, odzvala, da to več ni televizija v javnem interesu. Zapisala je tako:

Javni servis = vladni servis @RTV_Slovenija. Sramota! Možina in ekipa. Ni opravičila za uredniško politiko, ki ni deluje več v javnem interesu. https://t.co/UjIiTrJTrC — Tanja Fajon (@tfajon) January 15, 2022

Šarec presenetljivo tiho

Dogajanja pa ni komentiral drugi veliki televizijec v slovenski politiki Marjan Šarec. Vsaj do zdaj ne. Se je pa odzval Možina sam in nekdanji sodelavki na TVS, ki je prestopila v strankarske vrste, sporočil:



Vi @tfajon niste javni interes, vaš grob politični napad/sramotenje novinarja RTV razgalja vašo strašljivo protidemokratično dvoličnost, ki ne bo brez posledic, a ne @SophieintVeld? Naj vam bo jasno, RTV je javna ne vaša. In ne bo popuščanja, ko gre za svobodo medijev in resnico https://t.co/P3CqCtLfNz — Jože Možina (@JozeMozina) January 16, 2022

Utrip, kakršnih zadnja leta, ko je programski in nadzorni svet obvladovala SD, nismo bili vajeni, je med koncem tedna sprožil silovite odzive na spletnih omrežjih in tudi v tisku.

Na TVS so bile tudi že čistke

Foto: Urška Makovec Ostri politični odzivi ter celo odstavitve urednikov in novinarjev zaradi novinarskega dela na RTVS v preteklosti niso bili nič neobičajnega. Zaradi pritiska vlade Mira Cerarja, ker je objavil odgovor hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona na hudo obtožbo, da naj ni bil fašist, je moral odstopiti urednik oddaje Tednik Igor Pirkovič. V vrhu pa s tem niso bili zadovoljni in programski svet, v katerem je imela leva sredina takrat velikansko večino, je celo odstavljal direktorico televizije Ljerko Bizilj, ker ta ni bila pripravljena predčasno odstaviti še takratne odgovorne urednice Jadranke Rebernik. Ko odstavitev Biziljeve v programskem svetu prvič ni uspela (zmanjkal je en glas), so iz programskega sveta celo razočarani odstopili takratni predsednik sveta Miran Zupanič, televizijski humorist Sašo Hribar in levičarski aktivist Domen Savič.

Pozneje je takratnemu direktorju Igorju Kaduncu, ki danes vodi STA, Rebernikovo le uspelo odstaviti še pred zadnjimi volitvami poslancev leta 2018. Odstopila pa je tudi Biziljeva. Več o tem si lahko preberete tukaj: ČISTKA NA VRHU TVS: BIZILJEVA OSTAJA, ODSTOPILI ZUPANIČ, HRIBAR IN SAVIČ. Rebernikova od lani znova vodi informativni program, zaradi česar je, ker so deloma izgubili nadzor, na levi precej jeznih.