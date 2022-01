Baškovič napovedal razpravo o Tarči

RTV Slovenija zavrača govorice o suspenzu voditeljice Tarče na TV Slovenija Erike Žnidaršič, ki so minuli teden zaokrožile na družbenih omrežjih. Oddaja ostaja na sporedu, so dodali. Predsednik programskega svet RTVS Ciril Baškovič napoveduje, da bo vsebino, povezano z oddajo, uvrstil na dnevni red zadnje seje sveta v tem mandatu, ki bo 24. januarja.

Po četrtkovi oddaji Tarča, v kateri je voditeljica Erika Žnidaršič gostila nekdanjega mariborskega župana in zdajšnjega državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja, so se nekateri odzvali zelo kritično, član programskega sveta RTVS Slavko Kmetič pa je predsednika sveta Cirila Baškoviča pozval k sklicu izredne seje, na kateri bi obravnavali to oddajo.

Baškovič je za STA povedal, da bo vsebino, povezano z oddajo, uvrstil na dnevni red zadnje seje sveta v tem mandatu, ki bo 24. januarja. Še prej bo po njegovih besedah na sporedu drugi del oddaje. "Dokler oddaja ni končana, razsojanje o njej ni smiselno," je dejal.

Na RTVS pa so v sporočilu za javnost zapisali, da ostro obsojajo napade na zaposlene, vse poskuse blatenja in izvajanja pritiska nanje ter na celotni javni zavod. "Prepričani smo, da je kultura dialoga ključen del zdrave in zrele demokratične družbe ter da se moramo vsi prizadevati za neodvisnost in avtonomnost novinarstva in javnega medija," so poudarili. Dodali so, da se bodo v zavodu vedno zavzemali za dostojno in konstruktivno komunikacijo tudi na družbenih omrežjih.

Oddaja sicer po njihovih zagotovilih ostaja na sporedu TVS, medtem ko bo ta četrtek zaradi zaostrenih epidemioloških razmer izjemoma na sporedu posebna oddaja Premagajmo covid-19. Odločitev o tem je bila po njihovih navedbah sprejeta v začetku minulega tedna in tako ni povezana z vsebino zadnje oddaje Tarča. Pri tem poudarjajo, da so v izjemnih okoliščinah dolžni ostati programsko fleksibilni in se prilagoditi javnemu interesu.