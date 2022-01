Zahteva Baškoviču (SD) zaradi predvolilne Tarče proti Kanglerju

Malo verjetno je, da bi Ciril Baškovič, ki je v programskem svetu zastopnik SD Tanje Fajon, Kmetiču ugodil. Tarča je bila namreč točno to, kar so si v SD lahko pred volitvami le želeli.

Zasnova oddaje o Kanglerju je po neuradnih informacijah nastala že v času prejšnje urednice Manice Janežič Ambrožič. Zdaj so to le izpeljali. V oddaji, denimo, sploh niso spraševali sodnika Janeza Žirovnika, kaj je pred kariero v Sovi v prejšnjem sistemu delal za tajno politično policijo (SDV, ljudsko tudi UDBA). Žirovnik je kot sodnik serijsko odrejal prisluškovanja Kanglerju, informacije iz teh nadzorov pa so za diskreditacijo takratnega župana potem curljale v javnost. Pogosto so se izkazale za spretna obveščevalna podtikanja. Pomembna podrobnost, zakaj so na TVS morda prijazni do Žirovnika, je, da je bila na RTVS, in to na vrhu, dolgo zaposlena žena sodnika Cvetka Žirovnik. To je morda razlog, da v Tarči ni bilo nič vprašanj o tem, ali je Žirovnik v prejšnjem sistemu delal za tajno politično policijo (SDV), ki je varovala oblast predhodnice današnje SD pred nastankom konkurence, in kako je s takšnim obveščevalnim življenjepisom lahko postal sodnik, ki preganja demokratično izvoljene politike. Tudi o nenavadnem dogajanju, ko je večina na ustavnem sodišču prepovedala, da bi parlament smel preiskati ravnanje tožilcev in sodnikov v tem primeru, v Tarči ni bilo resnega pogovora. Javni nadzor zlorab oblasti v pravosodju, če parlamentarni ni dovoljen, je še toliko bolj pomemben.

Kmetič, ki je bil v programski svet izvoljen kot predstavnik civilne družbe, nazorsko pa sodi na desno, je Baškoviču poslal takšno zahtevo: "V zvezi z včerajšnjo oddajo Tarča zahtevam, da nemudoma skličete izredno sejo PS RTV Slovenija. Oddaja je bila izvedena v nasprotju s poslanstvom, ki ga mora javni zavod RTV Slovenija zagotavljati po zakonu o RTV Slovenija, saj se je TV postavila v vlogo sodnika, čeprav so bili postopki, o katerih je bilo govora, pravnomočno zaključeni, gost pa tako s strani slovenskega pravosodja v vseh postopkih spoznan za nedolžnega. Hkrati pa so bili v vodenju oddaje tudi elementi kaznivega dejanja očitanja kaznivega dejanja z namenom zaničevanja. Oboje je za javni zavod RTV Slovenija nedopustno. Upam, da se s takimi metodami ne strinjate in boste na mojo zahtevo samoiniciativno sklicali sejo PS RTV."

