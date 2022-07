Takšnih zneskov zagotovo ni navajen: Golob prejel prvo polno premiersko plačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski premier Robert Golob je prejel svojo prvo celomesečno premiersko plačo. S seznama, ki so nam ga poslali iz državnega zbora, je razvidno, da je ta za junij znašala 5.991,84 evra bruto. Od ministrov je najvišjo plačo prejel Aleksander Jevšek, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo, najnižjo pa minister za delo Luka Mesec. Znani so tudi zneski nadomestil šestih nekdanjih ministrov.

Iz državnega zbora smo za junij prejeli pregled plač vseh zdajšnjih in nekdanjih funkcionarjev. Junijska premierska plača Roberta Goloba znaša 5.991,84 evra, medtem ko je leta 2020 kot predsednik uprave energetske družben GEN-I mesečno zaslužil 35.672 evrov bruto.

Od premierjevih svetovalcev v kabinetu je najvišjo plačo dobil državni sekretar za obrambne zadeve Anton Grizold, in sicer 5.020,35 evra bruto. Državni sekretar za nacionalno varnost Andrej Benedejčič je prejel 4.786,86 evra bruto, državna sekretarka za strateško komuniciranje Melita Župevc pa 4.684,71 evra bruto.

Najvišja ministrska plača ministru za razvoj

Najvišja ministrska plača za junij je pripadla Aleksandru Jevšku, ministru za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Prejel je 5.864,57 evra bruto. Najnižjo ministrsko plačo je prejel minister za delo Luka Mesec. Ta znaša 5.331,48 evra bruto. Plače ministrov so zapisane v spodnji tabeli.

Znani so zneski nadomestil plač nekdanjih ministrov

Na seznamu so tudi zneski nadomestil plač, za katere je poleg nekaterih državnih sekretarjev zaprosilo tudi šest ministrov prejšnje vlade. Najvišje nadomestilo je prejel nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek, 4.758,90 evra bruto, najnižje pa nekdanji minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič, 4.216,26 evra bruto. Seznam vseh prejemnikov nadomestil si oglejte spodaj.

Na seznamu, ki nam ga je poslala vlada, so sicer navedeni tudi zneski zadnjih plač nekdanjega premierja Janeza Janše in ministrov vlade, ki jo je vodil. Janša in Golob sta namreč vladne posle predala 1. junija, ministri pa v naslednjih dneh, zato jim je pripadel še sorazmerni delež plače za junij.

na tej povezavi. Podatki o plačah z ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo pa so objavljeni ločeno na tej povezavi. Plače vseh vladnih funkcionarjev in izplačana nadomestila za junij si poglejte. Podatki o plačah z ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo pa so objavljeni ločeno

Urad vlade za komuniciranje smo prosili, da nam posreduje še podatke o nadomestilih za neizkoriščen dopust. Kateri funkcionarji so prejeli to nadomestilo in koliko, si lahko preberete tukaj.