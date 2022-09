Politika kadruje: po zahtevi ministra odstopil generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Golobič je v dopisu ministru, predsedniku vlade in članom sveta UKC Ljubljana zapisal, da ne vidi razloga niti za poziv niti za odstop s položaja generalnega direktorja. "Če pa bo svet UKC Ljubljana odločil drugače, sem tudi kot pravnik in odvetnik zavezan spoštovati vsebinsko in pravno utemeljene odločitve meni nadrejenih organov," je dodal.

Ministerje direktorja UKC Ljubljanak odstopu pozval v torek, 23. avgusta, in mu dal 14 dni časa, sicer bo sam odstopil kot minister, je dejal.

Golobič je po ministrovem pozivu zapisal, da ne vidi razlogov za odstop. V dopisu ministru, predsedniku vlade in članom sveta UKC, ki ga je pridobila STA, je zavrnil vse očitke ministra. Poziv k odstopu je razumel kot politično potezo.

"Delo v UKC Ljubljana ni služba, temveč način življenja"

V dopisu je Golobič navedel nekaj zahtevnih primerov zdravstvenih težav, ki so jih v osrednji slovenski bolnišnici sposobni uspešno obravnavati. To jim po njegovem mnenju kljub težavam zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege, težkih pogojev dela in nekonkurenčnosti zaradi enotnega plačnega sistema daje zagon za naprej. "Delo v UKC Ljubljana ni služba, temveč način življenja, verjetno kar za vseh 8.500, kolikor nas je tukaj," je zapisal.

V dopisu je odgovoril tudi na posamezne očitke ministrstva za zdravje. To UKC med drugim v letošnjem letu očita slab poslovni rezultat z visoko izgubo, ki naj bi bila še višja, če bolnišnica ne bi prejela za skoraj 24 milijonov evrov pomoči iz naslova nerealiziranega programa. A kot je pojasnil Golobič, je ta znesek UKC prejel za leto 2021, kar je tudi računovodsko zabeleženo v poslovnem rezultatu za lani.

Komentiral je tudi očitke o zamujeni obnovi glavne stavbe UKC, očitke, da so v UKC izvedli zelo malo storitev iz naslova nacionalnega programa za skrajševanja čakalnih dob, in očitke glede nadur. Strinja se sicer, da število nadur narašča, a ne drži, da so okoliščine nespremenjene. Nezasedenost delovnih mest se predvsem na področju zdravstvene nege namreč iz meseca v mesec veča, prav tako se povečuje obseg odsotnosti z dela. Kader, ki je na voljo, tako opravlja nadurno delo za nemoteno oskrbo pacientov, je med drugim še zapisal v dopisu.