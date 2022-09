UKC Ljubljana se bo zaradi tega znašla pod dodatnim pritiskom #video

V Zdravstvenem domu Ljubljana so Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC) obvestili, da bo od danes splošna nujna medicinska pomoč spremenila način dela. V UKC zato pričakujejo dodaten pritisk na že preobremenjene urgentne ambulante − internistično prvo pomoč ter urgentni ambulanti infekcijske in nevrološke klinike. Z novim načinom dela bodo huje bolnim pacientom omogočeni hitrejša pot do zaključene obravnave, odpust v domačo oskrbo ali sprejem v bolnišnico, odgovarjajo iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Glavna sprememba bo, da bodo v enoti splošne nujne medicinske pomoči bolnike, ki potrebujejo razširjeno diagnostiko, usmerjali v Enoto za bolezni urgentnega centra UKC, v ambulante s področja internistike, infektologije in nevrologije.

"Kolegi na SNMP (splošne nujne medicinske pomoči) so se potrudili in bodo delali triažo bolnikov s pomočjo zdravnika, ki bo racionalno usmerjal te bolnike v ustrezne ambulante," je povedal vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana Hugon Možina.

Daljše čakanje lahko pričakujejo predvsem pacienti, ki nimajo življenjsko ogrožajočih stanj.

"Vsi nujni oziroma življenjsko ogroženi bolniki bodo seveda obravnavani tako kot prej, tukaj ne bo sprememb, zanje bomo poskrbeli. Tako da pričakujem daljša čakanje in obravnavo predvsem pri tistih, ki niso tako ogroženi," je še dodal Možina.

Razlogi za reorganizacijo naj bi bili finančne narave

"Nekoliko se je spremenilo financiranje s splošnim dogovorom. Zaradi tega imajo na njihovi strani finančno luknjo. Z raznimi pozivi niso dosegli neke spremembe, zato so se pač morali organizirati tako, kot so se," je poudaril Možina.

Ministrstvo za zdravje je izrazilo svoje stališče, da se morata oba zavoda dogovoriti glede načina dela službe za splošno nujno medicinsko pomoč, in urediti medsebojno nastale finančne obveznosti z ustrezno pogodbo.

Ministrstvo pričakuje, da bo vodstvo UKC Ljubljana uredilo problematiko

"Ministrstvo pričakuje, da bo za ureditev problematike zagotavljanja nujne medicinske pomoči v Ljubljani v korist pacientov ustrezno poskrbelo vodstvo UKC Ljubljana. Zato ministrstvo poziva vodstvo UKC Ljubljana, da to področje nemudoma uredi v najkrajšem možnem času," so v odzivu sporočili z ministrstva za zdravje.

Zaradi spremembe načina enote SNMP težave pričakujejo tudi v urgentni ambulanti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je že tako preobremenjena, je dejala predstojnica klinike za infekcijske bolezni Tatjana Lejko Zupanc.

"Naša urgentna ambulanta, ki jo verjetno že dobro poznate, sprejema paciente ne samo iz ožje ljubljanske regije, neposredno iz ambulant primarija ali pa bolnike, ki so zboleli in so bili že doma identificirani, da potrebujejo pregled, ampak tudi bolnike iz širše regije," je povedala Lejko Zupančeva.

Na infekcijski kliniki prostorska stiska tudi zaradi covidnih bolnikov

"Ostali smo brez postelj, ker so postelje namenjene covidnim bolnikom. En cel odrasli oddelek ta hip funkcionira kot covidni. To se pravi, da smo ostali na dveh odraslih oddelkih. Tam, kjer smo pa prej imeli dnevno in enodnevno bolnišnico, pa zdaj gostuje intenzivna covidna terapija," je razmere opisala Tatjana Lejko Zupanc in dodala: "Končno bo prišlo zdravilo paxlovit, ki bo pa namenjeno tudi preprečevanju hospitalizacij."

Dodatnih obremenitev intenzivnih enot zaradi bolezni covid-19 v jeseni ne pričakujejo, že jutri pa naj bi bilo na voljo tudi zdravilo.

Vse pa se seveda lahko spremeni, če nas preseneti nova, bolj patogena različica koronavirusa.