Neverjetno: mladenič preživel 20 tisoč čebeljih pikov #video

20-letnega Austina Bellamyja je prejšnji teden pičilo več kot 20 tisoč čebel. Pomotoma je zarezal v njihov panj. Napad je preživel, vendar so ga zdravniki vseeno umetno uspavali. Okreval naj bi brez dolgoročnih posledic, so pa njegovi sorodniki napad z grozo spremljali, saj je bil videti, kot da bi imel na sebi črno odejo. Srečni so predvsem, da je preživel.

"Ko so me poklicali, da mi povejo, kaj se je zgodilo, sem omedlela. Bilo je enostavno preveč zame," je povedala Austinova mama Shawna Carter.

"Slišali smo samo krike na pomoč. Nihče mu ni mogel pomagati! Ko je začel rezati, so ven prišle čebele," je napad opisala Austinova babica Phyllis Edward, ki je bila skupaj z njegovim stricem priča napadu. Surovi napad smo lahko le opazovali pod drevesom, kjer se je vse skupaj dogajalo, nismo pa mogli pomagati, saj so bile čebele tako napadalne in niso spustile nikogar blizu. Vse skupaj je bilo videti, kot da ima črno odejo na glavi vse do vratu.

Splezal na drevo in želel obrezati veje

"Poskušala sem splezati na lestev in se prebiti do Austina. Videla sem, kaj se dogaja, vendar se nisem mogla prebiti do njega, saj je bil obkrožen s čebelami. Tudi mene so obkrožale čebele," je dodala Edwardova.

Napad se je zgodil, ko je 20-letni Austin Bellamy v petek zjutraj splezal na drevo, da bi prijatelju pomagal obrezati veje, preden je pomotoma zarezal v gnezdo, domnevno polno afriških čebel ubijalk. Le nekaj dni po njegovem 20. rojstnem dnevu ga je tako pičilo več kot 20 tisoč čebel.

Poleg tega, da so ga čebele povsod obkrožile, jih je okoli 30 tudi zaužil

"Bil je prekrit s čebelami. Povsod so bile. Kričal je, klical na pomoč. Poskušal jim je uiti, dokler ga niso povsem nadzorovale. Nič ni videl. Tudi zaužil jih je, pogoltnil jih je približno 30 čebel. Sesali so jih iz njegovih dihalnih poti, in to še nekaj dni po napadu," je zaskrbljena dejala Austinova mama.

Do Austina so najprej prispeli gasilci, ki so mu pomagali sestopiti z drevesa, reševalci so ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravniki nemudoma priklopili na ventilator in ga nato dali še v umetno komo, iz katere se je zdaj že prebudil.

Zdravniki so prepričani, da bo popolnoma okreval

"Resnično sem vesela, da počasi okreva, vendar je bila to ena velika mora. Ko ste videli njegovo glavo pa vrat in roke, njegova usta in dihalne poti, ste videli sledi, ki so jih čebele povsod pustile," je dodala Carterjeva, ki je na strani GoFundMe ustanovila posebno skupino, preko katere zbirajo finančna sredstva za pomoč pri njegovih zdravstvenih stroških. Da je sploh preživel, so ključno vlogo odigrali prvi posredovalci, ki so Austina rešili iz smrtonosnih krempljev čebel.

"Ne vem, kako se bom zahvalila vsem, ki so pomagali, še posebej gasilcu Craigu. On je njegov angel varuh. Rešil mu je življenje, zato nam veliko pomeni. Za vedno bo imel posebno mesto v naših srcih," je še povedala Austinova mama Shawna.

Zdravstveno stanje 20-letnika se je že izboljšalo, zdravniki pa so prepričani, da bo popolnoma okreval. Afriške čebele ubijalke so sicer medonosne čebele, ki običajno pičijo ljudi le, ko se počutijo ogrožene. Že en sam vbod pa lahko povzroči bolečino in srbečico, ki običajno izzveni sama. Odrasel človek naj bi preživel tisoč njihovih pikov, Austin Bellamy jih je preživel kar 20-krat več.