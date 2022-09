Fajonova edina kandidatka za predsednico SD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fajonova je še poudarila, da je tako pred stranko kot pred Slovenijo zahtevno politično, gospodarsko in socialno obdobje. Obljubila je, da se bo kot predsednica SD zavzemala za dosledno uresničevanje obljub, več pozornosti namenila izobraževanju članstva in vztrajala pri modelu neposredne demokracije pri procesih odločanja v stranki. Prav na ta račun naj bi namreč letelo največ kritik iz vrst članstva. Foto: Ana Kovač

Predsedstvo SD je potrdilo osnutek kandidatne liste za vodstvene funkcije, ki jih bodo volili na jesenskem kongresu stranke. Po mandat na čelu SD se brez protikandidata podaja zdajšnja predsednica Tanja Fajon, za mesta podpredsednikov je evidentiranih več kandidatov. Za mesto glavnega tajnika SD se bosta potegovala Janez Černe in Klemen Žibert.

Fajonova je tako, kljub temu da je bilo na to mesto evidentiranih šest kandidatov in je o kandidaturi resno razmišljal tudi vodja poslancev Jani Prednik, edina kandidatka za predsednico.

V izjavi po sestanku predsedstva je dejala, da to razume kot znak zaupanja. S Prednikom sta se po njenih besedah pogovorila tudi o njegovi odločitvi, da ne vloži svoje kandidature. Ob tem zatrjuje, da ga v prihodnosti vidi kot enega od možnih naslednikov na čelu stranke.

Glavni tajnik SD Dejan Levanič pa je v izjavi ob robu predsedstva proces evidentiranja kandidatov označil za pomemben proces vsake stranke, tudi zato, da se odpre razprava o njeni prihodnosti. "Pomembno je, da se stranka poenoti, stopi skupaj in s svojim delom v vladi pokaže, da je sposobna izpeljati tisto, kar je zapisala v koalicijsko pogodbo," je še ocenil.

Za mesto podpredsednice stranke se bodo na kongresu potegovale poslanka in podpredsednica DZ Meira Hot, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, generalna sekretarka ženskega foruma Mija Javornik in Zdravka Vasiljević Rudonić.

Za podpredsednika stranke bodo kandidirali župan Ajdovščine Tadej Beočanin, evropska poslanca Milan Brglez in Matjaž Nemec, poslanec Damijan Zrim in nekdanji poslanec Franc Trček.

Do spremembe pa bo, kot je zdaj jasno, prišlo na mestu glavnega tajnika stranke. Levanič namreč za to funkcijo ne bo ponovno kandidiral. Kot je dejal, gre za osebno odločitev, a da je v dveh mandatih na tej funkciji dal vse od sebe, umik pa vidi tudi kot možnost za razpravo prihodnosti stranke in njeni organiziranosti po celotni Sloveniji.

Več kot 400 delegatov bo na oktobrskem kongresu stranke volilo še člane predsedstva SD, predsednico oz. podpredsednika in člane nadzornega odbora stranke.

Osnutek kandidatne liste bodo poslali še v razpravo med člane stranke, predsedstvo pa bo nato končno kandidatno listo potrjevalo v drugi polovici septembra. Kandidati lahko kandidaturo za posamezne funkcije vložijo še na samem kongresu stranke, če jih pri tem podpre tretjina delegatov.

Socialni demokrati se bodo sicer v soboto sestali še na klavzuri, kjer bo po besedah Fajonove morda prišlo še do kakšnega premisleka o predsedniških volitvah, a za zdaj ostajajo pri odločitvi, da se nanje ne bodo podali z lastnim kandidatom.