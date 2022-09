Nova različica koronavirusa? V Argentini umirajo zaradi skrivnostne pljučnice.

V Argentini so zaradi skrivnostne pljučnice umrli že trije ljudje, so sporočile tamkajšnje oblasti, kar je sprožilo strah pred novim izbruhom bolezni. Pljučnico neznanega izvora so potrdili še pri šestih ljudeh.

A third person has died in #Argentina from #pneumonia of unknown origin, local health authorities say.https://t.co/N8vIllvOuk — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 1, 2022

Primeri okužbe so se pojavili med osmimi zdravstvenimi delavci in enim pacientom na intenzivni negi, zdravljenim v zasebni bolnišnici v Tucumanu, majhni regiji severozahodno od prestolnice Buenos Aires.

Bolezen covid-19, gripo, tudi hantavirus izključili

Pri prvih šestih bolnikih so se simptomi pojavili med 18. in 22. avgustom. Od zadnjih treh primerov okužbe dve osebi ostajata na bolnišničnem zdravljenju, eno osebo pa spremljajo na daljavo in je doma.

"Bolnikom je skupno hudo respiratorno obolenje z dvostransko pljučnico, okužba je zelo podobna bolezni covid-19, a smo jo izključili," je povedal minister za zdravje Tucumana Luis Medina Ruiz.

Pojasnil je še, da so bolnike testirali na več kot 30 okužb, vključno z novim koronavirusom, prehladi, gripo tipa A in B, a so bili vsi rezultati negativni, piše The Daily Mail. Vzorce so v nadaljnjo analizo poslali argentinski nacionalni upravi za zdravstvene laboratorije in inštitute. Bolnišnico so zapečatili, stikom bolnikov sledijo in jih izolirajo.

Covid 2.0? Mysterious pneumonia kills two people in Argentina and hospitalises four more https://t.co/LNVnPmURc7 pic.twitter.com/YdlvaNEd91 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 1, 2022

Razloga za preplah (še) ni

Pristojni preiskujejo tudi, ali je izbruh nenadnih okužb posledica bakterije, morda zaradi onesnažene vode ali klimatskih naprav.

Skrb za preplah je prezgodnja kljub bolezni covid-19, menijo v skupini za obveščanje o epidemiji Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, ki skupini primerov sledi od torka.

Razmere pozorno spremljajo tudi znanstveniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Profesorica Devi Sridhar, predsednica oddelka za globalno zdravje na Univerzi v Edinburgu, je za The Telegraph povedala: "Očitno je skrb vzbujajoče, vendar še vedno potrebujemo ključne informacije o prenosu in snovnem vzroku. Vse to pa kaže na našo kolektivno ranljivost za nevarne patogene. Izbruh v kateremkoli delu sveta, če ga ne zajezimo hitro, se lahko z letalskim prometom in trgovino hitro razširi."