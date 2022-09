Negotova prihodnost Revoza? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sestanek v kabinet predsednika vlade naj bi predstavniki Renaulta prišli zaradi podaljšanja dogovora med novomeškim Revozom in našo državo. Slednja jim je v kriznih časih pogosto pomagala prebroditi najhujše obdobje, saj so s pomočjo ohranili več kot 1.500 delovnih mest in tudi okoli triodstotni delež bruto državnega prihodka. Kot je danes iz Pariza pojasnil Robert Golob, so od vodstva želeli izvedeti, kakšna bo prihodnost družbe v okviru novega strateškega načrta Renaulta.

Ne le Novo mesto, z Revozom kot drugim največjim gospodarskim gonilom takoj za Krko diha celotna regija, opozarja župan Občine Novo mesto Gregor Macedoni. Nekdanji IMV je šele s podpisom pogodbe z Renaultom pred natanko pol stoletja pristal na svetovnem zemljevidu proizvajalcev avtomobilov. Tako kot pred nekaj meseci so se tudi v preteklosti že pojavile govorice o morebitnem Renaultovem odhodu, čeprav gre za vrhunsko tovarno, spomni novomeški župan.

Vlaganja tujih investitorjev dvigujejo BDP

"Da, tukaj smo imeli na eni liniji tri različne modele dveh proizvajalcev, mercedesa in renault. To so prav gotovo znanja, kompetence, ki niso zanemarljive. Vemo pa, da ta odločitev ni čustvena odločitev, ali bi nekdo želel v Sloveniji, v NM, proizvajati ali ne. Gre za velike globalne odločitve, ker seveda proizvodnja, lokacije med sabo tekmujejo, kjer je zelo odvisno od stanja na globalnem trgu," je povedal župan Občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Denar proizvaja denar, opozarjajo ekonomisti. In vlaganja tujih investitorjev dodobra dvigujejo bruto domači proizvod. V Sloveniji pa so se v glavnem preprodajali deleži domačih podjetij, s čimer se kapital ni spreminjal, le v tujih rokah je pristal, opozarja Maks Tajnikar. Novih vlaganj pa ni bilo.

Tajnikar: Vstopi tujega kapitala so zelo pogosto politično orientirani

"Na žalost to ni tako enostavno. Ne gre za davke ne za poslovno okolje ... V veliki meri gre za to, da ima tu svojo vlogo ekonomska diplomacija, ki mora odpirati te kanale, povezovati. Ti vstopi tujega kapitala so zelo pogosto politično orientirani," je povedal ekonomist Maks Tajnikar.

Ko je nekdo že 50 let na našem trgu, pa ga je treba znati obdržati tudi ob krizi. Kot pokaže spletna stran za nadzor pretoka državnega denarja ERAR, je samo v zadnjih dveh desetletjih država prek ministrstva za gospodarstvo Revozu namenila skoraj 80 milijonov evrov. In to politično angažiranost je javno znala pokazati tudi večina dozdajšnjih predsednikov vlad. Od Janše, Šarca, Bratuškove ... Pahor je kot zagrizen ljubitelj legendarne "katrce", ki so jo celo proizvajali v Novem mestu, celo prejel twinga kot darilo Revoza.

"Pomembno je, da takšno podjetje v Sloveniji ohranimo"

"Renault je zelo zgodaj vstopil v to proizvodnjo. To ni kakršnakoli proizvodnja. Je pravzaprav le tehnološko bolj zahtevna, kjer se dosegajo tudi visoke cene in se tudi delavci plačajo bolje. Zato je pravzaprav pomembno, da takšno podjetje v Sloveniji ohranimo. Renault je firma, ki je v državni lasti," je dodal Tajnikar.

"Vsem je zato toliko bolj nelogično, da bi usodo tako velikega igralca v slovenskem gospodarstvu postavili pod vprašaj le dan pred obiskom francoskega predsednika v Parizu," je zaključil župan Občine Novo mesto Macedoni, ki si o lokalnem pomenu morebitnega odhoda ne upa niti pomisliti. V tem predelu Dolenjske je skoraj vsaka družina tako ali drugače povezana s proizvodnjo ali podpornimi sistemi francoskega Renaulta.