Sodnica sprejela sporazum o odgovornosti skupine General Electric v aferi Teš 6

Pred izrekom kazenske sankcije pa bo tožilstvo med drugim prebralo izjavo o oškodovanju Teša in finančni izkaz General Electrica iz leta 2019. Zagovornik ameriške skupine Boštjan Penko je dejal, da se strinja z dokaznimi predlogi tožilstva. Foto: STA

Sodnica Mojca Turinek je na današnjem predobravnavnem naroku na celjskem sodišču sprejela sporazum o odgovornosti ameriške skupine General Electric okoli preplačane investicije v šesti blok Teša, ki ga je skupina podpisala s tožilstvom. Kot izhaja iz sporazuma, so Američani pripravljeni plačati 23 milijonov evrov denarne kazni v proračun.

Kot je dejala sodnica Turinek, je General Electric glede na svojo gospodarsko moč pripravljen plačati tudi do 50 tisoč evrov sodnih stroškov. Izrek kazenske sankcije bo predvidoma 3. oktobra.

Po besedah sodnice je obramba desetih obtoženih fizičnih in dveh pravnih oseb v aferi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) vložila vrsto predlogov za izločitev dokazov iz sodnega spisa, ker naj bi bili pridobljeni na nezakonit način. Sodišče je potem ugotovilo, da so bili vsi predlogi obrambe neutemeljeni in zato zavrnjeni.

Pred izrekom kazenske sankcije pa bo tožilstvo med drugim prebralo izjavo o oškodovanju Teša in finančni izkaz General Electrica iz leta 2019. Zagovornik ameriške skupine Boštjan Penko je dejal, da se strinja z dokaznimi predlogi tožilstva. Sam pa bo prispeval še finančna izkaza Američanov za leti 2020 in 2021, ki ju je treba do izreka kazni prevesti iz angleščine v slovenščino.

General Electric je edini, ki je na naroku priznal krivdo glede oškodovanja Teša.

V aferi Teš 6 so obtoženi nekdanji direktor elektrarne Uroš Rotnik, takratni vodja projekta Bojan Brešar ter uslužbenci Teša Darko Weiss, Miran Leben, Jože Lenart in Bojan Dermol, avstrijska predstavnika nekdanjega Alstoma, ki ga je nasledil General Electric, Frank Lehmann in Josef Reisel, lobist Peter Kotar, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar ter zastopnika družbe Sol Intercontinental v likvidaciji, ki je bila v Kotarjevi lasti.

Obtožnica Rotniku očita zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla

Obtožnica Rotniku očita, da je zlorabil svoj položaj pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega in gradnjo šestega bloka Teša ter nabavo merilne tehnike in opravljanje meritev za peti blok, čeprav naj te, nabavljene pri podjetju Sol Intercontinental, po mnenju tožilstva sploh ne bi bile potrebne.

Prvi mož Teša naj bi investicijo v gradnjo nove 600-megavatne elektrarne, katere vrednost se je s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov pozneje povzpela na 1,4 milijarde evrov, peljal tako, da je bil za posel izbran Alstom, iz njega pa izločen drugi ponudnik Siemens.

Med letoma 2006 in 2009 naj bi na ključne položaje komisij, ki sta sodelovali pri izbiri dobavitelja opreme, imenoval ljudi, ki jim je po mnenju tožilstva zaupal. Ti naj bi skupaj z inženirji podjetja CEE, ki ga je Teš najel za svetovanje pri pisanju razpisa, poskrbeli za to, da bo postopek izpeljan tako, da bo izbran Alstom.

Sojenje zaradi ekonomičnosti razdelili na tri sklope

V kazenskem postopku sta bila sprva vključena tudi finančni strokovnjak Bogdan Pušnik in davčni svetovalec Darko Končan, ki jima tožilstvo skupaj z Rotnikom očita še pranje denarja, a sta iz tokratnega sodnega procesa izločena.

Sojenje so zaradi ekonomičnosti in zato, da vsem obtoženim ne bi bilo treba hoditi na vse obravnave, razdelili na tri sklope, povezane z že omenjenimi tremi posli. Najprej se bodo 15. septembra, ko je pričakovati zagovore, lotili posla z merilniki, nato od sredine oktobra obnovi Teša 5, december in januar pa bodo posvetili investiciji v šesti blok.