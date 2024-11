Energetska zbornica za čimprejšnji sprejem interventnega zakona o Tešu

Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije je danes obravnaval problematiko Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje v luči zanesljivosti elektroenergetskega sistema Slovenije in pravičnega prehoda. Zavzel se je za sprejetje interventnega zakona o Tešu v tem letu, še posebej z upoštevanjem pripomb glede pravičnega prehoda.

S predlogom zakona o interventnih ukrepih za zagotavljanje toplote za prebivalstvo Šaleške doline je okoljsko ministrstvo predvidelo omejitev delovanja Teša in Premogovnika Velenje zgolj na ogrevanje Šaleške doline. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki se je seje upravnega odbora udeležil skupaj z državno sekretarko Tino Seršen, je pojasnil, da so v okviru javne razprave o njem prejeli tudi povsem diametralno nasprotna stališča.

"Razumem kritike interventnega zakona, druge rešitve, ki bi bila boljša, pa ni ponudil nihče. Interventni zakon je treba razumeti kot most do drugih dveh zakonov – o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in o prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije –, vsi pa bodo skupaj zagotovili pravični prehod," so njegove besede povzeli na Energetski zbornici Slovenije.

Eles: Težav ne bo

Upravni odbor se je ob tem seznanil z oceno Jurija Klančnika iz Elesa glede vpliva zmanjšanega delovanja Teša na zagotavljanje zanesljivosti elektroenergetskega sistema Slovenije. Ta pravi, da spremenjen obratovalni režim Teša ne predstavlja težav za zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Slovenije.

V letu 2023 je Slovenija energijo uvažala v 63,4 odstotka časa. Če Teš v tem letu ne bi obratoval, bi bilo treba električno energijo uvažati v 88,4 odstotka časa, povišal bi se tudi obseg najvišjega uvoza. V Sloveniji imamo sicer uvozne zmogljivosti, ki vsaj dvakrat presegajo konično porabo in že zgolj zato ni in ne bo ogrožena zadostnost slovenskega elektroenergetskega sistema, je povedal.

Pravični prehod

Generalni direktor Teša Branko Debeljak je povedal, da je družba v težkem položaju, za njeno nadaljnje obratovanje pa je nujen sprejem interventnega zakona. Generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec pa je dodal, da predlagani interventni zakon zagotavlja obratovanje premogovnika v naslednjih letih skladno z naravnim odlivom kadra. S tem se zagotavlja uresničitev načel pravičnega prehoda.

Da se bo skladno z nacionalno strategijo izstopa iz premoga in trenutnim osnutkom zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje zagotavljal pravični prehod, pričakuje tudi predsednik Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije v Premogovniku Velenje Simon Lamot. Predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije v Tešu Danijel Tajnik medtem pričakuje, da se bo v primeru predčasnega prenehanja obratovanja Teša pred letom 2033 zakonsko jasno opredelila usoda zaposlenih.