V New Yorku stavka sedem tisoč medicinskih sester

Ameriški zdravstveni sistem ima veliko krizo pomanjkanja medicinskih sester. Od 2020 do 2021 je število registriranih sester padlo za 100.000. Problem je v celotnem sistemu, saj so morale šole zavrniti skupaj skoraj 100.000 vpisov, ker nimajo usposobljenih predavateljev.

Ameriški zdravstveni sistem ima veliko krizo pomanjkanja medicinskih sester. Od 2020 do 2021 je število registriranih sester padlo za 100.000. Problem je v celotnem sistemu, saj so morale šole zavrniti skupaj skoraj 100.000 vpisov, ker nimajo usposobljenih predavateljev. Foto: Reuters

V mestu New York je več kot 7.000 medicinskih sester v ponedeljek začelo stavkati, potem ko se pogajanja med sindikatom in upravama dveh bolnišničnih sistemov v mestu niso končala uspešno. Glavna zahteva medicinskih sester je manjša delovna obremenjenost, ki je posledica pomanjkanja delovne sile.

Stavkajo medicinske sestre, zaposlene v bolnišničnih sistemih Mount Sinai na Manhattnu in v Montefiore v Bronxu, Združenje medicinskih sester New Yorka pa je zavrnilo ponudbo demokratske guvernerke Kathy Hochul, da se problemi preselijo na zavezujočo arbitražo.

Sindikat je v New Yorku s sedmimi drugimi sistemi bolnišnic v mestu dosegel dogovor za povišanje plače za 20 odstotkov v treh letih, za rast števila zaposlenih in za dvig standardov. Montefiore v Bronxu in Mount Sinai dogovora nista potrdila.

Over 7,000 nurses are on strike in New York today. Here, a nurse at Mount Sinai explains why.



From our reporter @jordanzakarin pic.twitter.com/lta6kgRglQ — More Perfect Union (@MorePerfectUS) January 9, 2023

Predstavniki bolnišnic so povedali, da je sindikat zavrnil predlagano povišanje plač za 20 odstotkov, kar so medicinske sestre doslej sprejemale. Župan Eric Adams je obe strani pozval, naj nadaljujeta pogajanja in prideta do rešitve v korist vseh, vključno z bolniki. Foto: Reuters

Stavka se je začela v času naraščanja zaskrbljenosti zaradi krepitve pandemije z različico koronavirusa XBB. 1,5, podrazličico omikrona, ki se je najbolj širila v začetku lanskega leta. Okužbe s to podrazličico so še decembra predstavljale le dva odstotka vseh primerov v ZDA, zdaj je delež narasel na 27 odstotkov, na severovzhodu ZDA pa že na 70 odstotkov.

Newyorške medicinske sestre se soočajo z enakimi problemi kot drugod po ZDA. Pandemija je močno povečala obremenjenost. V začetku meseca je stavko za tri dni sprožilo več kot 400 medicinskih sester v Chicagu, okoli božiča so stavkale medicinske sestre v Oaklandu in Berkeleyju v Kaliforniji, pred tem približno 400 medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev v Marini del Rey v isti zvezni državi.