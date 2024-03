Upravno sodišče pritrdilo Siju v tožbi zoper Spirit

Upravno sodišče je javni agenciji Spirit Slovenija naložilo izplačilo vseh zamrznjenih obrokov državne pomoči zaradi visokih cen energentov družbi Sij Ravne Systems skupaj z zamudnimi obrestmi, so danes sporočili iz skupine Sij. Za zadržanje izplačil po mnenju sodišča namreč ni imela pravne podlage. Sodba še ni pravnomočna.

Upravno sodišče je po navedbah skupine Sij, del katere je tudi družba Sij Ravne Systems, razsodilo, da agencija Spirit ni sledila zakonski ureditvi, kršila je z ustavo zagotovljene pravice in ni z ničimer pojasnila razlogov za takšno ravnanje. "Prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke in prekomerno rabo oblasti," so zapisali.

Poudarili so, da je bila državna pomoč namenjena vsem družbam, ki so utrpele veliko razliko v cenah energentov, ne glede na njihovo premoženje ali finančno stanje. "Do pomoči je posamezna družba upravičena zaradi razlike v cenah energentov, ta pa je v primeru družb skupine Sij glede na podatke nesporna," so navedli.

Spor izhaja iz sklepa vlade lani

V skupini pričakujejo enake razsodbe tudi v primerih tožb družb Sij Acroni, Sij Metal Ravne in Sij ZIP Center, saj po njihovih navedbah obravnavajo enako dejansko in pravno stanje kot v primeru Sij Ravne Systems.

Družbe iz jeklarske skupine Sij so sodne postopke zoper javno agencijo za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit Slovenija) sprožile zaradi začasne zamrznitve izplačil po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Spor izhaja iz sklepa vlade junija lani. Ta je po tistem, ko je krovna družba jeklarske skupine lastnikom, med katerimi je s 25 odstotki tudi država, izplačala 5,8 milijona evrov dividend, ob tem pa je skupščina Sija potrdila tudi za okoli 20 milijonov evrov nagrad poslovodstvu Sija, odločila, da je bilo to v nasprotju z namenom omenjenega zakona, sprejetega konec leta 2022.

Sij trdi, da Spirit v družbah iz skupine ni začel postopka nadzora

Gospodarskemu ministrstvu je takrat naložila ukrepe za okrepitev nadzora in vračilo neupravičene državne pomoči. Agencija Spirit je ob tem začasno zamrznila preostala izplačila, medtem ko so družbe Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij ZIP Center in Sij Ravne Systems pred tem že prejele 2,42 milijona evrov pomoči.

V družbi Sij kot matičnem podjetju skupine so večkrat poudarili, da sami niso bili prejemniki pomoči, zato so delničarji skladno z omenjenim zakonom, pogoji izplačila dividend in zakonom o gospodarskih družbah lahko povsem zakonito izglasovali sklep o izplačilu sicer zakonsko določene minimalne višine dividend. Zakonska prepoved tovrstnih izplačil namreč velja samo za neposredne prejemnike pomoči, ne pa tudi za povezane družbe.

Po navedbah Sija Spirit v družbah iz skupine ni začel postopka nadzora, prav tako ni zahteval kakršnihkoli pojasnil in dokumentacije. V Siju so zatrdili, da že od začetka opozarjajo, da po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje ali drugih zakonih ni pravne podlage za zadržanje plačil, tudi če bi se postopek nadzora že začel.