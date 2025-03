"Afera Spirit ni finančni škandal, ampak politični obračun, ki uničuje prihodnost ljudi in gospodarstva ter postavlja nevaren precedens za celotno slovensko poslovno okolje," je direktor podjetja Tadej Von Horvath zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je družba Vonpharma SI danes objavila na svoji spletni strani. Po njegovem gre za politično voden postopek in ne za skrb za transparentnost, je dodal.

Podjetje Vonpharma SI je na razpisu za gospodarsko prestrukturiranje Zasavja in Šaleške doline po njegovih navedbah pridobilo sredstva za razvoj projektov, ki bi omogočili prestrukturiranje regije in ustvarili do 1000 delovnih mest. Kritičen je do ravnanja gospodarskega ministra Matjaža Hana, češ da je v začetku leta 2025 javno zagovarjal razpis, nato pa pod pritiskom predsednika vlade Roberta Goloba spremenil svoje mnenje.

Brez sprva odobrene po 10-milijonske subvencije sta ostali tako podjetje Vonpharma SI kot podjetje Vital QI. Ustanovitelj obeh je Von Horvath, mesec dni pred objavo razpisa je lastnik drugega postal Miha Tetičkovič. Von Horvath je pojasnil, da gre za njegovega svaka. Tako trdi, da je podjetji Spirit izključil brez pravne podlage, saj da družinska vez ni razlog za izključitev. "Vonpharma SI in Vital QI delujeta ločeno, nimata skupnih projektov niti skupnega trga, kar sta dokazali z obsežnimi dokumenti," je izpostavil Von Horvath.

Kot je dodal, je Vonpharma SI februarja ostala tudi brez 5,5-milijonske subvencije, ki ji jo je Spirit odobril na razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost iz leta 2022. Denar naj bi bil namenjen vzpostavitvi tehnološke linije za proizvodnjo prehranskih dopolnil v Velenju. Po njegovih navedbah je projekt v višini 12 milijonov evrov končal "s pomočjo lastnih sredstev in premostitvenega kredita".

Razveljavljen razpis v višini 83 milijonov evrov

Spirit je na razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje dveh premogovnih regij odobril 24 vlog s sofinanciranjem v višini skoraj 83 milijonov evrov. Ko so mediji opozorili na morebitne nepravilnosti, saj bi 20 milijonov evrov prejeli podjetji, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov, pet zaposlenih in istega ustanovitelja, ga je agencija razveljavila. S položaja direktorja Spirita je odstopil Rok Capl, Han pa je odredil notranjo revizijo razpisa in zadevo predal tudi računskemu sodišču.

Spirit je danes v odzivu na novico o sprožitvi upravnega spora sporočil, da je pri razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost "pri upravičencu zaradi zaznanih kršitev pogodbenih določil odstopil od pogodbe in zadevo predal pristojnim institucijam", več informacij pa da zaradi interesa postopka ne more podati.

Glede razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij pa je agencija pojasnila, da je bil sklep o razveljavitvi razpisa objavljen neodvisno od omenjenih ugotovitev kršitve pogodbenih določil pri razpisu za večjo produktivnost in konkurenčnost. "Razpis je bil razveljavljen, ker je zaradi nezaupanja javnosti na poziv ministra Matjaža Hana ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj spremenilo odločitev o podpori, ki je bila podlaga za njegovo izvedbo in financiranje iz evropskih kohezijskih sredstev. Tudi tukaj je agencija sume zaznanih nepravilnosti prijavila pristojnim institucijam," so navedli v Spiritu.

"Res ne vem več, kaj naj naredim kot minister: če zadevo razveljavim brez kakršnegakoli pritiska, ker ocenjujem, da zadeva ni transparentna ... ne vem," pa je v izjavi za medije po današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju na novinarsko vprašanje o sprožitvi upravnega spora glede razpisa za premogovne regije odgovoril Han. Dodal je, da ima v pravni državi vsak pravico sprožiti upravni spor - tako Von Horvath kot tudi "kopica drugih podjetij, ki smo jim razveljavili sklepe".