Po razveljavitvi razpisa za prestrukturiranje regij dva nova

Prvi razpis, ki ga bo pripravila javna agencija Spirit Slovenija, bo po Frangeževih besedah namenjen povečevanju produktivnosti podjetij v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, vreden pa bo 68 milijonov evrov. Drugega, vrednega 14,5 milijona evrov, bo pripravila javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris), namenjen pa bo sofinanciranju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti podjetij na tem območju, je pojasnil na novinarski konferenci po seji vlade.

Različni vatli za nova in stara podjetja

Poleg tega je napovedal ločeno obravnavo novoustanovljenih in uveljavljenih podjetij. Prvim bodo določili najvišji mogoči znesek pomoči, ki bo za vse enak, uveljavljenim podjetjem pa želijo pomoč navzgor omejiti na vrednost njihovega letnega prometa, pri čemer bodo določili tudi absolutno zgornjo mejo.

"Vključiti želimo tudi presojo zunanjih ocenjevalcev in bančno izjavo o finančni izvedljivosti projektov. Vsi skupaj pa moramo tudi razmisliti, na kakšen način bomo bolje presojali morebitne goljufive poslovne modele," je povedal. Javni agenciji želijo zato po njegovih besedah omogočiti, da lahko pri presoji prijav na razpisih upošteva pretekla ravnanja prijaviteljev, še posebej morebitno neizpolnjevanje davčnih obveznosti.

Vlada želi po Frangeževih besedah izboljšati postopke pri vseh javnih razpisih, čemur so namenjene tudi smernice, ki jih je obravnavala danes. "Pomembno je imeti mehanizme, ki bodisi preprečujejo dodelitev javnih sredstev tistim, ki do njih niso upravičeni, bodisi omogočajo učinkovito izterjavo javnih sredstev od tistih, ki ne dosegajo ciljev in namenov posameznih javnih razpisov," je povedal.

Digitalizacija razpisnih postopkov

Danes obravnavane smernice med drugim vključujejo digitalizacijo razpisnih postopkov, ki vključuje oddajo vlog v digitalni obliki, uporabo orodij umetne inteligence za preverjanje pogojev in digitalizacijo skrbništev pri izvajanju posameznih projektov. Poskrbeti je treba tudi za boljšo vsebinsko presojo prijavljenih projektov in večjo odgovornost razpisnih komisij, je poudaril.

"Proučiti želimo tudi možnost sprejetja načela previdne uporabe javnih sredstev, ki bo omogočalo upoštevanje preteklih izkušenj pri izvajanju javnih razpisov tako za fizične kot pravne osebe ustanovitelja, težave z veriženjem podjetij in podobno, s preventivno prepovedjo dodelitve javnih sredstev ali dodatno obveznostjo skrbnega proučevanja," je napovedal. Razmisliti želijo tudi o omejitvi števila možnih dopolnitev vlog in možnosti presoje zunanjih ocenjevalcev.

Kot je poudaril, je področje javnih razpisov kljub morebitnemu vtisu "divjega zahoda" visoko regulirano. "Na tem področju samo v delokrogu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport obstaja 68 pravnih predpisov," je dejal.