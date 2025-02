Zapletlo naj bi se zaradi prenosa pristojnosti – Ad futura je prešla iz pristojnosti ministrstva za delo v pristojnost ministrstva za visoko šolstvo –, študenti pa so izrazili skrb zaradi negotovosti, saj nedvoumnega odgovora na vprašanja glede razpisov še do konca preteklega tedna niso prejeli.

Razpis za Ad futura štipendije je bil navadno sicer objavljen konec decembra, rok za oddajo vlog pa je bil konec marca. Brez razpisa bi številni ostali brez možnosti nameravanega študija v tujini, saj so finančno odvisni od Ad future. Zagotovila, da bo razpis sploh objavljen in da bo štipendija na voljo, pa do pred dveh dni niso imeli.

Ministrstvo le objavilo datum razpisa

"Objava razpisa za študij Slovencev v tujini je predvidena 10. marca 2025 z rokom prijave do 30. aprila 2025," so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI).

Študenti so v izjavi izrazili bojazen glede proračunskih sredstev, ki so bila doslej na voljo ministrstvu za delo za Ad futuro. Med drugim so se tudi spraševali, ali nemara Ad futura ni ostala brez denarja, ker bi bil ta porabljen v drug namen.

Ministrstvo za visoko šolstvo odgovarja: "Ne, to ne drži, sredstva so bila zagotovljena, šlo je samo za vprašanje prenosa sredstev med ministrstvoma. Predvideno je, da bo razpis za študij Slovencev v tujini objavljen v enakem obsegu sredstev kot doslej, to je v višini tri milijone evrov."

Pomanjkljivo informiranje študentov

Štipendiranje v tem okviru ureja pravilnik o dodeljevanju štipendij. Študenti so v izjavi opozorili, da sta ga ministrstvi pričeli usklajevati šele sredi decembra, torej približno dva tedna pred pričakovano objavo razpisa, zato so se bali, da prijav za štipendije za 2025/26 sploh ne bodo ujeli, saj da jih nihče ni obveščal o napredku.

"Pravilnik je v zaključni fazi medresorskega usklajevanja pred objavo," miri ministrstvo za visoko šolstvo. Osnova novega pravilnika glede na prejšnjega je ostala enaka, bistvenih sprememb ni, saj se je dosedanja praksa izvajanja programa izkazala kot ustrezna. Gre le za prilagoditev pravilnika za izvajanje na področju visokega šolstva. V primerjavi s preteklimi leti je predvidena natančnejša opredelitev študijskih področij, s katerih bodo imeli kandidati prednost pri dodelitvi štipendij, pojasnjujejo na MVZI.

MVZI prevzema Ad futuro s študijskim letom 2025/2026, za kar je bilo treba zagotoviti sredstva v proračunu za leto 2025, ki velja od 11. decembra 2024. To pa je bil pogoj, da sta se ministrstvi za delo in visoko šolstvo lahko do konca uskladili glede prenosa pristojnosti za razpise Ad futura na MVZI.

Štipendije Ad futura



Štipendije Ad futura so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva.



V Strategiji internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030, ki jo je vlada sprejela marca lani, je predvideno, da bo MVZI za zagotavljanje optimalnega podpornega sistema tega posodobilo sistem visokošolskih in raziskovalnih štipendij, in sicer tako, da bo bolj prilagojen potrebam visokošolske in raziskovalne skupnosti v Sloveniji. Omogočal naj bi tudi ciljno dohodno dolgoročno mobilnost, MVZI pa bo zagotavljalo tudi dodatna sredstva za ta program.



Ker je Ad futura v strategiji prepoznana kot ključno orodje za spodbujanje internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, so zakonsko predvideli prehod Ad future v pristojnost MVZI. Za izvedbo razpisov bo še naprej skrbel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.