Danes je začel teči prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter v višje strokovno izobraževanje za prihodnje študijsko leto. Univerze so skupaj razpisale 20.442 vpisnih mest za 1. letnik, višje strokovne šole pa 12.086. Kandidati se lahko prijavijo do 18. marca.

Na fakultetah je za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2025/2026 na voljo skupaj 20.442 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, od tega 16.794 mest za slovenske državljane in državljane članic EU. Za Slovence brez slovenskega državljanstva bo na voljo 940 mest, za tujce iz držav, ki niso članice EU, pa 2708 mesti.

Vpisna mesta razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov

Vpisna mesta za študijsko leto 2025/2026 razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov, in sicer univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, novomeška fakulteta za informacijske študije in novomeška visoka šola za upravljanje podeželja Grm ter 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.

Na ljubljanski univerzi bo za prihodnje študijsko leto za vpis v 1. letnik na voljo skupaj 8981 vpisnih mest za redni in izredni študij, na mariborski 4540, na primorski 1545 in na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih 1616 mest.

Drugi prijavni rok za vpis v visokošolsko izobraževanje bo potekal od 20. do 27. avgusta.

Prosta mesta razpisalo tudi 46 višjih strokovnih šol

Začel se je prvi prijavni rok tudi za vpis v višje strokovno izobraževanje. 46 višjih strokovnih šol je za prihodnje študijsko leto razpisalo 12.086 prostih mest za 35 različnih programov, največ na področju tehnike, proizvodne tehnologije in storitve ter na področju storitev, družbene in poslovne upravne vede.

V novem študijskem letu ponovno razpisujejo tudi višješolski program balet, dodatno pa so razmeščeni programi: kozmetika (Šolski center Slovenj Gradec), fotografija (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje) in logistično inženirstvo (Šolski center Postojna).

Naslednji prijavni rok za vpis na višje šole bo potekal od 20. do 27. avgusta.