Subvencionirana študentska prehrana je za študente izrednega pomena, saj jim omogoča, da dvakrat na dan pri različnih gostinskih ponudnikih pojedo obrok po ugodnejši ceni. Država jim namreč prispeva 4,02 evra za obrok. Ker z novim letom začne veljati novo dvoletno obdobje, v katerem so subvencionirano študentsko prehrano začeli nuditi ponudniki, izbrani na zadnjem javnem razpisu, so se cene študentskih bonov ponekod povišale. Povprečna cena študentskega obroka je tako s 1. januarjem dražja za 0,38 evra, podražitev pa bo zarezala v denarnice študentov in ne v državno blagajno. Kljub pozivom študentske organizacije k povišanju višine subvencije ta namreč že lep čas ostaja nespremenjena.

Trenutno lahko študentje po vsej Sloveniji študentske bone koristijo pri 336 gostinskih ponudnikih, ki so bili izbrani na zadnjem javnem razpisu študentske organizacije, izvedenem v drugi polovici leta 2024. Študentska organizacija razpis objavi vsaki dve leti in takrat imajo gostinski ponudniki možnost, da se prijavijo ter za obdobje dveh let postanejo ponudnik subvencionirane študentske prehrane.

V prijavi na razpis, ki jo morajo izpolniti že avgusta, določijo višino vrednosti obroka, ob izpolnjevanju pa morajo pomisliti na vse dejavnike, saj bo cena, ki jo bodo določili, veljala za več kot dve leti naprej, v obdobju teh dveh let pa je ne smejo zvišati, lahko jo le znižajo. Zaradi vsesplošne inflacije so številni ponudniki z novim dvoletnim obdobjem cene obrokov dvignili.

Povprečna vrednost študentskega obroka se je podražila za 0,38 evra

Ker torej z novim letom začne veljati nov razpis za subvencionirano prehrano, se cene ponavadi dvignejo prav januarja. Povprečna vrednost študentskega obroka se je tako s 1. januarjem 2025 zvišala za 0,38 evra, v Ljubljani za 0,42 evra, v Mariboru za 0,37 evra in v Kopru za 0,11 evra.

Na študentski organizaciji sicer poudarjajo, da cen ob prijavi na razpis niso dvignili vsi ponudniki, dodajajo pa tudi, da bo do manjše pocenitve prišlo s 1. marcem, ko se bo subvencija, skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, zvišala glede na inflacijo v preteklem letu.

Po vsej Sloveniji na voljo več kot tristo ponudnikov študentske prehrane



Študentje po vsej Sloveniji lahko študentske bone unovčijo pri 336 ponudnikih. Od tega jih je 181 v Ljubljani, 52 v Mariboru, 20 v Kopru,12 v Celju in Novem mestu, šest v Kranju, pet v Novi Gorici, štiri v Izoli, tri v Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Portorožu, Velenju in na Jesenicah ter Ptuju, po dva v Brežicah, Domžalah in Škofji Loki, po eden pa v manjših mestih kot so Postojna, Ajdovščina, Rogaška Slatina, Lesce, Trebnje, Vrhnika, Borovnica, Sežana, Rogatec, Trbovlje, Radlje ob Dravi, Bled, Krško, Ravne na Koroškem, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Šempeter pri Novi Gorici, Slovenske Konjice in Zagorje ob Savi.



Dvajset ponudnikov študentskih bonov nudi tudi dostavo na dom, od tega jih je deset v Ljubljani, pet v Mariboru in po eden v Celju, Kranju, Trbovljah, Slovenskih Konjicah in Domžalah.



Zmanjšalo se je število ponudnikov, ki nudijo obroke brez doplačila

Del študentskega obroka, to je 4,02 evra, krije država, preostanek študentje plačajo sami. Obrok za 4,02 evra, torej brez doplačila, nudijo le redki ponudniki. Po podatkih ŠOS je obrok brez doplačila v letu 2024 ponujalo osem ponudnikov, v skupno 13 restavracijah, od 1. 1. 2025 pa obrok brez doplačila ponuja šest ponudnikov, v prav toliko restavracijah. Gre za Znanstveno Kavarno Mafija v Ljubljani, Pizzerijo Šestinka v Ljubljani, Lipici-Indeks v Ljubljani, Leonardo v Ljubljani ter v okrepčevalnici Feri v Mariboru in Mango Snacks-prav tako v Mariboru.

Najvišje doplačilo za študenta je 4,98 evra, saj določena najvišja cena subvencioniranega obroka znaša devet evrov. Študentske obroke po tej ceni v Sloveniji od skupno 336 nudi 124 ponudnikov, kar je več kot tretjina. Ob tem sicer velja poudariti, da so ponudniki z najdražjo ponudbo ponavadi tisti, ki nudijo največji ali pa najbolj kakovosten obrok oziroma toplo kosilo z juho, solato in sadjem, medtem ko so pri cenejših ponudnikih večinoma na voljo hitra hrana, sendviči, pice, skratka nek manjši in manj zdrav obrok.

Obrok brez doplačila bodo študentje lahko dobili le še redkokje. Foto: STA

Minister napovedal dvig subvencije na 4,50 evra. Premikov ni.

Študentska organizacija Slovenije si sicer že dlje časa prizadeva za izredni dvig subvencije, a žal neuspešno. "Višina subvencije je ostala enaka, tako še vedno znaša 4,02 evra, se pa ta vsako leto 1. marca usklajuje z inflacijo v preteklem letu. Ob tem si na ŠOS že dlje časa prizadevamo za izredni dvig subvencije, zato smo na ministrstvo pristojno za delo poslali že več pozivov. Minister je tako napovedal izredni dvig subvencije na 4,50 evra za posamezni obrok, do katerega pa nikoli ni prišlo. Izredni dvig na 5,17 evra pa sami predlagamo tudi v predlogu Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-2)," so pojasnili v študentski organizaciji (ŠOS).

Najpogosteje gredo v restavracije v bližini fakultet in tiste, ki nudijo obrok brez doplačila

Upravičenci do bonov, se pravi vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic in niso prejemniki pokojnine ter vsi študentje tujih univerz, ki v Sloveniji študirajo v okviru mednarodnih izmenjalnih programov, imajo na dan subvencionirana dva obroka, med koriščenjem prve in druge subvencije pa morajo miniti vsaj štiri ure. Izjeme veljajo za mlade družine, torej študente, ki so starši. Ti so mesečno upravičen do dodatnih deset subvencioniranih obrokov.

Študentje subvencije pogosto koristijo pri ponudnikih, ki nudijo obrok brez doplačila. Ta je običajno manj zdrav in ne tako kakovosten. Foto: Shutterstock

Študentje lahko študentske bone koristijo vsak dan od 7. do 22. ure vse dni v letu pri katerem koli ponudniku subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji, ne glede na kraj študija. Načeloma naj bi veljalo, da pri vsakem subvencioniranem obroku študentom pripada glavna jed, poleg te pa lahko izberejo še dve stvari izmed naslednjih treh: juho, solato, ali sadje. Prav tako jim pri vsakem subvencioniranem obroku pripadata dva decilitra vode, razen, če naročijo dostavo.

Po oceni študentske organizacije študentje najpogosteje obiščejo restavracije, ki se nahajajo v bližini fakultet in šol, saj jim študijski proces velikokrat ne pušča veliko časa za kosilo. Pogosto pa študentje koristijo tudi subvencije pri ponudnikih, ki ponujajo obrok brez ali z zelo nizkim doplačilom, še opažajo na ŠOS, čeprav to velikokrat pomeni, da je obrok manj kakovosten. A tudi nabor ponudnikov, ki nudijo obrok brez doplačila, se, kot lahko vidimo, s podražitvijo žal zmanjšuje.