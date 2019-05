Študenti želijo možnost bolj zdrave izbire pri nakupu z boni

Študenti si želijo v prodajnih avtomatih na fakultetah in na študentske bone še naprej izbirati med cenovno dostopno hrano, ki pa bi morala biti bolj zdrava, privlačna in primerna za vsakodnevno prehranjevanje študentov, menijo partnerji v projektu Študent, veš, kaj ješ.

Katja Povhe Jemec z ministrstva za zdravje, ki projekt financira, je na današnji novinarski konferenci poudarila, da želijo na ministrstvu s podporo projektu spodbujati uživanje uravnoteženega zajtrka, krepiti veščine samostojne priprave ali izbire zdravega obroka, ozaveščati, kako v raznoliki ponudbi prehrane na študentske bone in v avtomatih izbrati zdrav in uravnotežen obrok, ter vplivati na ponudbo v avtomatih, kjer hrano med študijem kupuje veliko študentov.

Kot je dejala, opažajo pozitivne spremembe: od leta 2011 na ministrstvu za zdravje pri otrocih in mladostnikih zaznavajo upad telesne teže, več otrok zajtrkuje, otroci uživajo manj sladkih pijač, povečuje se tudi uživanje sadja.

Možnost zdrave izbire preskromna

Anja Zupan iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) je predstavila rezultate raziskav med študenti o ponudbi prehrane na študentske bone in v avtomatih. Ob vizualni analizi študentskih obrokov so ugotavljali ustreznost ponudbe in skladnost obrokov s smernicami. Ugotovili so, da možnosti zdrave izbire sicer so, a je izbira pogosto preskromna, vsebuje pa tudi preveč ocvrtih živil, pic in enostavnih ogljikovih hidratov.

Foto: Thinkstock

Zupanova je poudarila, da so bili študentski boni zasnovani kot finančna spodbuda študentom za zdrav in hranilen obrok med študijem, a danes kljub mnogim omejitvam za ponudnike ostaja preveč nezdravih izbir. Ob pogovoru s študenti so na ZPS ugotovili, da imata največjo vlogo pri izbiri ponudnika hrane igra bližina fakultet in doma ter urnik predavanj.

Študentski boni kot način plačila v trgovinah?

Študentje hrano izbirajo glede na počutje, predvsem fantje tudi glede na količino. Za številne je hrana na študentski bon edini kuhan obrok v dnevu. Študenti se zavedajo, da je jesti na bone sicer ceneje in hitreje, a pogosto na račun slabše izbire. Želijo si možnosti nakupa osnovnih živil v trgovini na študentske bone in več izbire zdrave in kakovostne hrane, predvsem raznolike ponudbe stročnic, brezmesnih obrokov in rib.

Foto: Matej Povše

Prav tako je veliko nezdravih izdelkov tudi v avtomatih s hrano na fakultetah. Za izboljšanje stanja na Zvezi potrošnikov Slovenije predlagajo nadzor fakultet nad ponudbo hrane v avtomatih in zaostritev pogojev za ponudnike.

Želijo si bolj zdrave izbire

Urška Erklavec iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenije je predstavila dejavnike za izbiro študentske hrane: "To so na eni strani cena, na drugi strani čas, seveda tudi priročnost lokacije, ki narekuje izbiro." Kot je dejala, bi morali študentom olajšati dostop do zdrave izbire in še posebej nagovoriti tiste, ki se kljub ozaveščanju ne odločijo za zdravo prehrano, hkrati pa zmanjšati porcije sladkih živil, izbiro nezdrave hitre hrane pa omogočiti samoplačniško.

Foto: Getty Images

Tudi predsednica študentskega sveta Univerze na Primorskem Nika Stegovec je poudarila, da si študenti želijo možnost bolj zdrave izbire, saj mnogi vsakodnevno, tudi nekajkrat na dan posegajo po hrani iz avtomatov. Pobude programa Študent, veš, kaj ješ so veseli, saj prek nje tudi študentski sveti vplivajo na vodstva fakultet, da v razpisih upoštevajo smernice za zdravo izbiro hrane v avtomatih.