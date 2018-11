Študentje še vedno brez štipendij: Ne vedo, kdo ima mojo vlogo, niti kdaj bo rešena

Na centrih za socialno delo (CSD) vsako leto prihaja do zamud pri izdajanju odločb upravičencem pravic iz javnih sredstev, letos so te zamude zaradi reorganizacije in nedelovanja informacijskega sistema še večje. Številni dijaki in študentje štipendij še niso prejeli, kar jim povzroča precej nevšečnosti. Iz CSD med tem sporočajo, da strokovni delavci z namenom čim hitrejšega reševanja vlog opravljajo nadurno delo in tudi delo ob vikendih.

Prvega oktobra se je vzpostavila nova organizacijska struktura centrov za socialno delo (CSD), zaradi česar zaposleni tam v prvem tednu oktobra niso mogli dostopati do informacijskega sistema CSD. Za odločanje je bilo tako manj časa, zato pa tudi manj izplačanih štipendij kot v primerljivem obdobju lani.

Dozdajšnjih 62 centrov se je spojilo v 16 območnih, dosedanji centri pa so postali enote novih centrov. Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov - te ostajajo enake kot doslej.

"Ne vedo, kdo ima mojo vlogo, niti kdaj bo rešena"

"Te vloge naj bi zdaj imel center Ljubljana, ampak ker še nimajo urejenih prostorov, so to nekako prenesli na CSD Šiška, potem pa jih tam razporedijo drugam," so iz CSD Bežigrad odgovarjali študentom, ki jih je zanimalo, kako kaže z njihovimi, že septembra oddanimi, vlogami. "Rekli so mi, da ne vedo, kdo ima mojo vlogo, niti kdaj bo rešena," je povedal eden od študentov s Fakultete za družbene vede.

"Očitno študentje na CSD kar veliko kličejo, saj se je ženska po telefonu obnašala, kot da jo napadam in se branila, da zamude niso njihova krivda," pove druga študentka, ki je vlogo oddala na enoto CSD Vrhnika.

Foto: Thinkstock V začarani krog brez epiloga o stanju obravnave vloge je padala tudi študentka Živa. Tudi njej je bilo na enoti CSD Moste-Polje rečeno, da z njeno vlogo upravljajo v centru v Ljubljani, zato jih je poklicala. Kaj več kot datuma, kdaj je oddala vlogo, ji niso znali povedati. Naročili so ji, naj vprašanje pošlje po e-pošti. Ker več kot teden dni ni dobila odgovora, jih je ponovno poklicala. "Prva številka je bila zasedena, druga pa je zvonila v prazno," razlaga.

Ko se ji je končno uspelo prebiti do sogovornika, je bila ponovno razočarana. "Referentka mi je rekla, da mi ne zna povedati, kdaj bo na vrsti moja vloga, saj ni nujno, da je sploh pri njej," razlaga Živa. "Zatrdili so mi, da se z vlogami intenzivno ukvarjajo, vendar mi ni znala povedati, ali bo vloga obravnavana do novega leta," je še povedala.

Zaradi zamud študentje v neprijetnih položajih

"Tudi večina kolegov še ni dobila odločb, verjetno bomo spet čakali do januarja ali pa še dlje," pravi študent Matej iz Maribora.

"Ker še nisem dobila štipendije, se na primer ne bom mogla udeležiti študijske ekskurzije v decembru, čeprav sem si res želela iti, ker bodo obiskali evropski parlament," pravi študentka Žana s Fakultete za družbene vede, ki je vlogo sicer oddala pravočasno.

"Ne bo ravno konec sveta, ker še nimam štipendije, bi bilo pa zagotovo lažje pokriti stroške," pravi študentka Tina iz Posavja. "Tako bi lahko sama plačala študentski dom in mi ne bi bilo treba obremenjevati staršev," je pojasnila. Sicer pravi, da zanjo situacija ni tako strašna, ker poleg študija tudi dela. "Vendar če imaš vsak dan predavanja, tudi ne moreš delati dovolj, da bi lahko pokril vse stroške," je dodala.

Foto: STA

Strokovni delavci opravljajo nadurno delo in delo ob vikendih

"Res je, da zaradi pomanjkanja kadra in izrazito povečanega števila vlog za letne pravice v mesecih avgust, september in oktober prihaja do zamud pri reševanju vlog," pravijo na CSD Ljubljana, a pomirjajo, da se pravica ne glede na dejanski datum rešene vloge prizna s prvim dnem naslednjega meseca po prejeti oz. oddani vlogi in v skladu s tem pripravi obračun oz. poračun ter nakazilo.

Na CSD Ljubljana, v službi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, je trenutno zaposlenih 17 strokovnih delavcev ali sodelavcev, ki z namenom čim hitrejšega reševanja vlog, opravljajo nadurno delo in tudi delo ob vikendih, prav tako je bila organizirana pomoč s strani enot CSD, so nam povedali.

Nekaterim vlogam že pretekel rok za rešitev

Zakonsko je določen rok za rešitev vloge 60 dni, vendar vse kaže na to, da jim vseh vlog ne bo uspelo obravnavati do decembra, ko bosta pretekla dva meseca od roka oddaje (1. oktober).

Na CSD Gorenjska vloge za državne štipendije od 1. novembra dalje rešuje samo služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). "Pred tem pa so se vloge reševale še na enotah," so nam sporočili. Trenutno imajo še 347 nerešenih zadev, katerim je potekel 60-dnevni zakoniti rok za izdajo upravnega akta.

Foto: osebni arhiv "Vse nerešene vloge naj bi bile obdelane do novega leta," pravijo s CSD Gorenjska. Podobno sporočajo tudi s CSD Celje, kjer prav tako nameravajo vloge, če bodo popolne, obdelati do novega leta.

"Za dijake so obdelane tako rekoč vse vloge, pri študentih prav tako zaključujemo glavnino prejetih vlog - ostaja nam še približno 50 zadev," sporočajo s CSD Pomurje, kjer fizično še niso vzpostavili službe ZUPJS in za razliko od večine centrov CSD vloge rešujejo vse enote CSD.

Zakaj prihaja do zamud

"Razlogi za zamike pri izdajanju odločb so poleg velikega števila vlog v avgustu in septembru tudi v nedelovanju informacijskega sistema v septembru in oktobru. Dodaten zamik pa je prinesla tudi reorganizacija centrov," razlagajo s CSD Gorenjska. "V prvem tednu oktobra vsi zaposleni niso mogli dostopati do informacijskega sistema in posledično se en teden ni moglo obravnavati nobenih vlog," so še pojasnili.

Na CSD Koroška hkrati še omenjajo, da jim dodatno delo povzročajo vloge, kjer vsaj eden od staršev dela v Avstriji, in tako pridobivanje vseh potrebnih podatkov traja dlje časa. Opozarjajo tudi, da je hitrost in učinkovitost postopkov odvisna tudi od vlagateljev samih, če namreč vloga ni popolna, to precej podaljša postopek.

V primeru materialne stiske dodatna pomoč

Glede na nastalo situacijo se posamezniki v primeru, da se znajdejo v materialni stiski, usmerijo na enote CSD, kjer se lahko skupaj s strokovnim delavcem pogovorijo in poiščejo zanje najustreznejšo rešitev v obliki redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči ter denarnih pomoči, ki jih nudijo posamezne občine.

Koliko dijakov in študentov prejema štipendije?

V letu 2017 je sicer državno štipendijo prejemalo 46.983 upravičencev, od tega 30.649 dijakov in 16.334 študentov, kar je več kot v zadnjih sedmih letih. Se pa je povprečna višina štipendije bistveno znižala. V letu 2017 je ta povprečno znašala 125 evrov, med tem ko je v letu 2010 159 evrov, v letu 2012 pa kar 196 evrov.