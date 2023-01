Prva tarča strateškega sveta za prehrano so študentski boni

Naslednja seja bo predvidoma konec januarja, ko bodo analizirali obstoječe prehranske smernice in vizijo nordijskih držav na tem področju. Oblikovali bodo tudi stališče, kako prenoviti sistem študentskih bonov za prehrano, "da bomo z javnim denarjem podpirali zdravo prehrano", in preverili možnosti nadgraditev sistema spremljanja cen košarice osnovnih živil.

Kot je po seji v izjavi za medije dejal Golob, področje prehrane trenutno obravnava več ministrstev, ki med seboj niso najbolje koordinirana. "In ravno ta široka paleta različnih mnenj, ki smo jim bili priča danes, dokazuje, da je treba naše napore za zdravo, trajnostno in samooskrbno prehrano koordinirati," je poudaril.

Svet je posvetovalno telo, ki bo hkrati sodelovalo pri pripravi dolgoročnih ukrepov in se opredeljevalo o aktualnih izzivih. "S povezavo različnih sektorjev bomo lahko zagotovili najbolj kakovostne rešitve," je dodal.

Naslednjič konec meseca

Naslednja seja bo predvidoma konec januarja, ko bodo analizirali obstoječe prehranske smernice in vizijo nordijskih držav na tem področju. Oblikovali bodo tudi stališče, kako prenoviti sistem študentskih bonov za prehrano, "da bomo z javnim denarjem podpirali zdravo prehrano", in preverili možnosti nadgraditev sistema spremljanja cen košarice osnovnih živil.

Ob napovedi ustanovitve sveta so ga mnogi kritiki videli kot orodje za prisilno zmanjšanje količine zaužitega mesa. Golob je danes večkrat poudaril, da ne gre za nikakršno prisilo, temveč izključno ozaveščanje za lažjo osebno izbiro.

Izbira, ki je prej ni bilo

"Kot bomo predstavili prihodnjič, smo poizkusni projekt že izpeljali v menzi prek ceste (vladni restavraciji, op. a.), kjer smo dali ljudem izbiro, ki je prej ni bilo. Preden smo nastopili mandat, so bili na jedilniku le mesni meniji; brezmesni sploh ni obstajal. Ko boste izvedeli rezultate, boste presenečeni, kaj se zgodi, ko daš ljudem izbiro," je dejal.

Predsednica sveta Nataša Fidler Mis, sicer živilska tehnologinja in doktorica znanosti s tega področja, je poudarila, da bodo pri spodbujanju zdrave prehrane naslovili vse starostne skupine. Nujna je posodobitev nacionalnih smernic za zdravo prehranjevanje, pri čemer so nam lahko za zgled nordijske države, je dodala.

Ozaveščena izbira

Podpredsednik sveta in strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen je strateški svet za prehrano označil kot prostor za sodelovanje vseh, ki si prizadevajo za zmanjšanje škodljivega vpliva prehranjevanja. "Državljanom želimo omogočiti ozaveščeno izbiro, nikakor ne bodo v nič prisiljeni," je zagotovil.

Svet sestavljajo še pravnica Veronika Cukrov, farmacevt Samo Kreft, Nika Tavčar iz Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, Boštjan Jakše, ki je na ljubljanski Biotehniški fakulteti doktoriral s področja prehrane, vodja raziskovalnega Centra za socialno psihologijo na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) Tanja Kamin ter Andreja Vezovnik s katedre za medijske in komunikacijske študije na FDV.

V njem so tudi raziskovalec na ljubljanski Biotehniški fakulteti Jakob Leskovec, agrarni ekonomist in predavatelj na Biotehniški fakulteti Aleš Kuhar, specialist kardiologije v ljubljanskem kliničnem centru Zlatko Fras, direktorica urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na Agenciji RS za okolje Mojca Dolinar ter Lilijana Mahne s kmetije Mahne, ki je promotorka lokalne samooskrbe.

Med člani so tudi državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Darjo Felda, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Azra Herceg ter državna sekretarka v vladni službi za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić.