Hrvaškim osnovnošolcem dnevno en brezplačen obrok

V zagrebški mestni upravi so že pretekli teden zagotovili, da bodo brezplačen obrok dobili vsi učenci, ki bodo to hoteli, je poročal hrvaški časnik Večernji list. Iz mestne uprave so za časnik pojasnili, da so za nakup opreme za izvedbo vladne uredbe šolam odobrili skoraj 300 tisoč evrov.

Ponekod težave z opremo

Mesto Zagreb je ustanovitelj 111 rednih osnovnih šol in štirih šol za učence s posebnimi potrebami, ki jih skupno obiskuje več kot 56 tisoč učencev. Vse osnovne šole imajo kuhinjo, a jih 11 od njih nima zmogljivosti za kuhanje toplih obrokov, zato jim jih dostavljajo iz drugih osnovnih šol.

Na Reki je na zagotavljanje brezplačnih obrokov pripravljenih vseh 25 osnovnih šol, obrok v vrednosti desetih kun oziroma enega evra in pol bo dobil vsak izmed dobrih osem tisoč učencev, ki bo to želel.

Primorsko-goranska županija bo od daneslahko zagotovila brezplačni obrok za 9.437 otrok ali 96,5 odstotka učencev. Do zdaj je obroke, ki so stali od osem do 12 kun, prejemalo 45 odstotkov učencev.

V Splitu so brezplačni obroki otrokom zagotovljeni, a ne nujno topli.

Skoraj polovica otrok do konca pouka brez hrane

Vlada je ukrep zagotavljanja brezplačnega obroka na hrvaških osnovnih šolah predvidela za drugo polovico šolskega leta 2022/2023, ki se je začela danes, ter za leti 2024 in 2025.

Nov model prehrane v osnovnih šolah so na Hrvaškem uvedli na pobudo profesoric zagrebške pravne fakultete Olje Družić Ljubotina, Marijane Kletečki Radović, Antonije Petričušić in Ivane Dobrotić, saj je raziskava pokazala, da 45 odstotkov otrok na Hrvaškem v šoli ne poje ničesar.