Hrvaški učenci v enem dnevu razvili aplikacijo, ki je centralno banko stala več kot 35 tisoč evrov

Informatik je za spletni portal povedal, da na delavnicah v Radioklubu Pazin programirajo podobne aplikacije, za omenjeno pa se je odločil, potem ko je prejšnji teden slišal, da jo je na razpolago uporabnikom dala HNB.

Guštin: Aplikacija HNB je popolnoma odvečna

"To je tako banalna in odvečna aplikacija, da sem sprva mislil, da nisem dobro slišal ali razumel," je povedal. Kasneje se je seznanil z njenimi podrobnostmi in ugotovil, da "dejansko samo izvaja konverzijo kot vsak kalkulator in da poda nekaj informacij o prehodu na evro," je še dejal.

Naslednji dan je zato članom kluba, učencem od 3. razreda osnovne šole do 3. razreda srednje šole, v dveh šolskih urah pokazal, kako lahko v brezplačnem programskem jeziku Scratch s pomočjo spletne storitve MIT App Inventor razvijejo podobno aplikacijo in jo preizkusijo na svojih pametnih telefonih. Dodal je, da so navodila dejansko potrebovali novi in mlajši člani kluba, saj je del starejših članov postopek že poznal. Aplikacijo so naredili v enem dnevu in bi morala biti kmalu dostopna v Googlovi spletni trgovini za aplikacije Play, je dodal.

Ocenil je, da je aplikacija HNB popolnoma odvečna, saj ima vsak na svojem pametnem telefonu kalkulator, s katerim z lahkoto pretvori kune v evre, ob tem pa obstaja že vrsta brezplačnih aplikacij, ki počnejo enako.

Pretirana cena za trivialno aplikacijo

Dodal je še, da je večina v branži mnenja, da je 275 tisoč kun izjemno pretirana cena za tako trivialno aplikacijo.

Hrvaški Jutarnji list je danes poročal, da je aplikacijo razvil konzorcij podjetij, v katerem je tudi podjetje Trotočka, ki je v lasti Ileane Filić, svakinje župana občine Voćina Predraga Filića, člana hrvaške vladajoče stranke HDZ. Hrvaški mediji so ugotovili, da to podjetje v glavnem posluje z institucijami, mesti in občinami, ki jih vodijo člani HDZ.

HNB je konzorciju, v katerem so Trotočka, SM Studio Marketing Komunikacije in Printshop, posel dodelil v okviru velikega natečaja za "ustvarjanje in izvajanje informativne nacionalne kampanje pri uresničevanju nacionalnega načrta zamenjave kune z evrom" v vrednosti 27 milijonov kun, še navaja Jutarnji list.