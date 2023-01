Tudi to bo od zdaj drugače: študenti ogorčeni, na ŠOS jim odgovarjajo

Poleg vseh novosti, ki so začele veljati z novim letom, so tudi višje cene obrokov subvencionirane študentske prehrane. Študenti so ogorčeni, na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pa poudarjajo, da bi, če ne bi dvignili maksimalne vrednosti obroka in vrednosti subvencije, to lahko pomenilo konec subvencionirane študentske prehrane. "V lanskem letu in tudi že prej je kar nekaj ponudnikov študentske prehrane zaradi splošne inflacije in draženja surovin odpovedalo pogodbe. Sam sistem je bil zaradi tega že precej ogrožen in zato smo se odločili za to spremembo," je za Siol.net pojasnila predsednica ŠOS Marike Grubar .

Ena izmed prednosti študentskega življenja so zagotovo študentski boni. Slovenske študente in študentke pa je po novem letu presenetila novica, da bodo v številnih restavracijah za obrok od zdaj naprej odšteli več.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) se je prvič, odkar obstajajo študentski boni, strinjala, da se maksimalna vrednost obroka zviša s sedem na devet evrov. Vrednost subvencije se je zvišala z 2,82 na 3,5 evra.

Študenti bi tako praviloma ob unovčenju študentskega bona doplačali manj, a se je zgodilo ravno nasprotno. Večina ponudnikov študentske prehrane je cene obrokov zvišala, razlika pa je padla na pleča študentov. V povprečju je vrednost najdražjega študentskega kosila znašala 4,18 evra, zdaj pa se je zvišala na 5,50 evra.

ŠOS je novico o spremembah subvencionirane študentske prehrane objavila tudi na svojih družbenih omrežjih, kjer so se zvrstili številni komentarji ogorčenih študentov. Poleg višjih cen študenti opozarjajo na vse manj ponudnikov študentske prehrane in vse manjše porcije obrokov, ob tem pa se sprašujejo, kako naj s študentskim delom zaslužijo dovolj denarja.

Število ponudnikov študentske prehrane drastično upadlo

"ŠOS do zdaj ni zagovarjala maksimalne vrednosti obroka. V lanskem letu in tudi že prej je kar nekaj ponudnikov študentske prehrane zaradi splošne inflacije in draženja surovin odpovedalo pogodbe. Sam sistem je bil zaradi tega že precej ogrožen in zato smo se odločili za to spremembo, da privabimo nazaj stare ponudnike in tudi kakšne nove. Lani je obroke na študentske bone ponujalo 311 ponudnikov, potem jih je pogodbo odpovedalo še okoli 20. Zdaj jih bo pogodbo podpisalo 332. Torej je šla številka navzgor," je pojasnila predsednica ŠOS Marike Grubar.

Ob tem je predsednica ŠOS še poudarila, da so gostinci tisti, ki določajo ceno obroka: "Oni so tisti, ki se prijavijo na razpis in določijo, po kakšni ceni bodo ponujali obrok, ne ministrstvo in ne ŠOS. Jih pa spodbujamo, da gredo po zlati sredini oziroma se odločijo za minimalno doplačilo."

Zaradi naraščajočih cen živil in stroškov dela ter ob nespremenjeni vrednosti subvencioniranega obroka je v preteklih letih število ponudnikov študentske prehrane drastično upadlo. Pred desetimi leti jih je bilo 743, lani zgolj 311.

"Cene naraščajo in logično je, da smo za obrok leta 2007 odšteli bistveno manj kot leta 2023. Želimo si, da bi ta sistem obstal. Čeprav so ga marsikdaj kritizirali, je pomembno, da imajo študenti neko možnost toplega obroka," pojasnjuje predsednica ŠOS Marike Grubar. Foto: STA Po podatkih, s katerimi razpolagajo na ŠOS, se je povprečna vrednost obroka s 1. januarjem zvišala za 1,23 evra, zaradi hkratnega dviga subvencije pa študenti za posamezni obrok povprečno odštejejo 55 centov več. Ob tem opozarjajo, da se bo skladno z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom s 1. marcem subvencija ponovno dvignila za predvidoma deset odstotkov, torej za predvidoma 36 centov, so dodali na ŠOS. "Po tem, ko bo to z marcem urejeno, bo študent za obrok plačal 19 centov več," je pojasnila Grubarjeva.

Ob tem na ŠOS ocenjujejo, da se lahko odzove tudi pristojno ministrstvo in se odloči za izredno uskladitev. "Minister lahko uporabi ta vzvod, država bi pokrila še teh 20 centov in na koncu efektivno za študente zaradi dviga subvencije razlike ne bi bilo," dodaja Grubarjeva.

Med letoma 2015 in 2022 so se po podatkih državnega statističnega urada hrana in brezalkoholne pijače podražile za 34,48 odstotka.