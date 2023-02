Ministrica Šinko: Zdrava prehrana bo dostopna vsakemu študentu

Vsi sodelujoči so se strinjali, da so najboljša alternativa javne študentske menze, ki bi bile na območjih fakultet in študentskih domov. Med drugimi možnostmi so še boni za živila v trgovinah in košarice živil z vnaprej pripravljenimi recepti.

Najranljivejši študenti si s trenutnimi boni ne morejo privoščiti obrokov

Spregovorili so tudi o najranljivejših študentih, ki si, kot so zapisali, tudi s trenutnimi boni ne morejo privoščiti obrokov, ter drugih skupinah študentov, ki zaradi prehranskih omejitev ali alergij izbire subvencioniranih obrokov praktično nimajo.

Govorci, med katerimi sta bili tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, so zagotovili, da bodo preigrali vse predlagane možnosti in imeli v mislih tudi najranljivejše skupine študentov. Kot so zapisali v sporočilu Gibanja Svoboda mladi, se bodo "ministrica in državni sekretarji zavzemali za to, da bo zdrava in raznovrstna prehrana na dolgi rok dostopna vsakemu študentu po najbolj ugodni ceni".

Na dogodku so sodelovali tudi članica strateškega sveta za prehrano Veronika Cukrov, državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić ter državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.