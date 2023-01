Skupaj s predstavnico Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) sta sklenila, da se s prenovo zakona dvigne subvencija za študentske bone, s čimer bi dodaten evro, ki so ga zdaj ponudniki zaračunavali študentom, prevzela država. Dejal je, da je ministrstvo od vlade za ta korak včeraj prejelo zeleno luč. "Zakon že pripravljamo," je povedal.

Dogovorila sta se tudi, da bodo poskrbeli, da se bo kakovost prehrane dvignila, ker, kot pravi Mesec, "kos pice ni polnovreden obrok in ni kosilo". Do konca januarja bo ministrstvo pripravilo izhodišča za prenovo kriterijev, v delovno skupino so povabili tudi ŠOS, sodeluje tudi nacionalna koordinacija za prehrano. Poleg tega so napovedali bolj kakovosten nadzor nad ponudniki in kakovostjo hrane, ki ga izvaja organizacija.

Pri nadzoru bosta sodelovala inšpekcija in ŠOS

"Zelo nas veseli, da je bil odziv tako hiter in se nam je uspelo uskladiti o tem, kaj je dobro za študente," je v nadaljevanju dodala predsednica študentske organizacije Marika Grubar. Poudarila je, da si je za problematiko treba vzeti čas, sestanek pa je bil po njenem produktiven na širšem področju.

Tako Grabarjeva kot Mesec poudarjata, da je treba študentom zagotoviti zdrave obroke in se zavzemati za raznolikost ponudnikov. "Borili se bomo proti temu, da se študentske menije v ceni devetih evrov ponuja v količini malice, ki stane manj," je tudi poudarila Grubarjeva in dodala, da bosta pri nadzoru sodelovali inšpekcija in ŠOS.