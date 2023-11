Mesec: Dviga subvencije za študentske bone letos ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v odgovoru Tomažu Liscu zapisal, da je zaradi avgustovskih poplav in fiskalnega pravila ministrstvo za finance vsem ministrstvom drastično zmanjšalo proračunske limite. V izdatkih ministrstva za delo na primer nekritičnih investicij, ki bi jih lahko zamaknili za leto ali dve in tako znižali porabo ministrstva, ni. Zato na tem področju iščejo rešitve, saj je predlog proračuna za leto 2024 še vedno predmet usklajevanja znotraj koalicije, je navedel.

Višina subvencije za študentsko prehrano je 1. januarja 2023 znašala 3,50 evra, 1. marca se je na podlagi zakona o usklajevanju transferjev in v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin dvignila na 3,86 evra. Po podatkih Študentske organizacije Slovenije je konec leta 2022 povprečno doplačilo za študentski obrok znašalo 3,04 evra, danes pa 3,78 evra. Trenutno 71 ponudnikov od skupno 305 (torej 23 odstotkov) ponuja obrok po najvišji ceni devet evrov.

Mesec je ob tem pojasnil, da se je ministrstvo zaradi občutnega dviga cene surovin in energentov odločilo, da ponudniki lahko ponujajo obrok z maksimalno višino cene devet evrov. Pred tem je bila ta cena omejena pri sedmih evrih.

Na predlog zakona prejeli negativni mnenji finančnega ministrstva

Predlog novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki so ga pripravili že februarja 2023, je v luči vsesplošne draginje predvideval dvig subvencije s 3,50 evra na 4,60 evra. Kot je pojasnil minister, so na predlog zakona v medresorskem usklajevanju prejeli negativni mnenji ministrstva za finance z obrazložitvijo, da je dvig nesorazmeren glede na dvige subvencij januarja in marca. "Ob predpostavki, da bi subvencija znašala 4,60 evra, bi se letos subvencija zvišala za 63,1 odstotka," je zapisal.

Ker ministrstvo za finance ni podalo soglasja k zakonskemu predlogu, dviga subvencije v tem letu kljub načrtom po navedbah Mesca ne predvidevajo.

Ob tem je spomnil, da pri pripravi javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane sodelujejo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, in opozoril, da morajo vsi ponudniki že po ureditvi ob načrtovanju ponudbe glavnih jedi upoštevati smernice zdravega prehranjevanja za študente.

Na ministrstvu bodo po navedbah Mesca poskušali ponudbo še izboljšati v smeri dostopnosti in zdrave prehrane. V skladu s tem pripravljajo temeljito prenovo vsebine razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane prehrane za leti 2025 in 2026, ki bo objavljen prihodnje leto, je dodal minister.