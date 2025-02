Petek in sobota sta dneva, ko bodo na srednjih šolah in fakultetah informativni dnevi ter bodo na voljo vse informacije za bodoče dijake in študente o nadaljnjem izobraževanju. Na večini fakultet se bodo vrata odprla v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri, na večini srednjih šol se informativni dnevi začnejo v petek ob 9. in 15. uri in v soboto ob 9. uri. Tistim, ki še ne vedo, kaj jih v življenju najbolj zanima, bodo v pomoč tudi rektorati univerz, študentske in dijaške organizacije. V teh dveh dneh bodo na ogled tudi študentski in dijaški domovi, kjer mladi lahko sami spoznajo utrip takšnega življenja.

Večina fakultet prvi informativni dan začne v petek ob 10. in 15.uri, drugi bo v soboto ob 10. uri. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, kjer bodo mladim v petek na voljo že ob 9. in nato ob 14. uri oziroma ob 11. uri in ob 15.30.

Višje šole imajo informativne dneve organizirane različno, zato se je treba pozanimati pri vsaki šoli posebej.

Na večini srednjih šol bodo informativni dnevi v petek potekali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri.

Vprašate lahko vse

Bodoči dijaki si bodo šole lahko podrobno ogledali, natančno pa jim bodo predstavili tudi predmete in dejavnosti, ki jih organizirajo na šolah. Vsekakor se velja pozanimati, kaj zanje pomeni turnusni oziroma deljeni urnik pouka, če je to ključno zaradi oddaljenosti od šole in pravočasnega prihoda v šolo. Kako je z obveznimi in izbirnimi vsebinami, tujimi jeziki? Je na izbranem programu obvezna praksa, lahko topel obrok dobijo v šoli? Vprašajo lahko tudi vse o zaključku šolanja, opravljanju poklicne oziroma splošne mature in možnostih nadaljnje zaposlitve.

V pomoč dijakom so ključna vprašanja za informativne dneve zbrali na portalu dijaskisvet.si. Foto: Ana Kovač

Osebna svetovanja za bodoče brucke in bruce

Vsem, ki še niso odločeni, kaj bodo študirali, bodo pomagali na rektoratih univerz. Rektorat Univerze v Ljubljani (UL) na Kongresnem trgu bo tako na voljo v petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 14. ure.

Visokošolska prijavno-informacijska služba bo za bodoče brucke in bruce organizirala osebna svetovanja, na katerih bodo lahko s strokovnjaki, poznavalci študija in univerze, preverili svoje študijske želje in pričakovanja, delavnico prepoznavanja interesov in pomoč pri preračunu pričakovanega števila točk.

Mladim v pomoč z brošurami in aktivnimi ekipami na terenu

Mladim bodo tudi letos v pomoč študentske organizacije. Tako je Študentska organizacija UL pripravila Informativno brošuro 2025, ki je pripomoček za dijake pri razmišljanju o nadaljevanju izobraževanja na ljubljanski univerzi. Zasnovali so jo za dijake, ki so pred pomembno odločitvijo o izbiri študija, ter ponuja celovit pregled fakultet UL in njihovih študijskih programov. Poleg tega vključuje ključne informacije o vpisnih pogojih, študijskih področjih in priložnostih, ki jih ponuja največje univerzitetno središče v Sloveniji.

"Na informativnih dnevih bodo dijake pričakale aktivne ekipe študentov po posameznih članicah UL. Z veseljem jim bodo pomagali odgovoriti na vprašanja in razrešiti dileme glede študija in študentskega življenja," sporočajo iz študentske organizacije. Posebno pozornost bodo namenili dijakom, ki bodo v Ljubljano prišli iz drugih krajev Slovenije. Na terenu bo posebna ekipa študentov, ki jih bo usmerjala in jim pomagala pri navigaciji po ljubljanskih študijskih središčih (v bližini železniške postaje, Kardeljeve ploščadi, Aškerčeve ceste in Večne poti).

Vse o študiju in obštudijskem življenju

Tudi mariborska študentska organizacija bo s svojimi informatorji na fakultetah pričakala dijake in jim nudila potrebne informacije glede študija in obštudijskega življenja. Informativni dan Univerze v Mariboru bo v petek, 14. februarja, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 15. februarja, ob 10. uri.

Na Univerzi v Mariboru so tudi letos že pred informativnimi dnevi vzpostavili skupno spletno točko informativni.um.si, kjer fakultete organizirajo del aktivnosti in predstavitvenih dejavnosti tudi na spletu. Foto: Matjaž Rušt

"Plonklistek" za dijake

Na primorski univerzi bodo v petek člani primorske študentske organizacije skupaj s predstavniki študentskih svetov fakultet bodočim študentom postregli z različnimi uporabnimi informacijami na svojih družbenih omrežjih. Poleg tega bodo, tako kot vsako leto, mladim na voljo za nasvete tudi na Čevljarski ulici 27 v študentskem centru, navaja STA. V petek univerza organizira brezplačen avtobus, ki bo začel pot v Mariboru. Ključne korake dijakom univerza podaja tudi na t. i. Plonklistku za dijake. Na voljo bo tudi ogled knjižnice s čitalnico, ki je edina v Sloveniji neprekinjeno odprta 24 ur na dan sedem dni v tednu.

Fakultete in Akademija umetnosti novogoriške univerze bodo predstavitve izvajale v Novi Gorici, Ajdovščini, Vipavi in Ljubljani, in sicer v petek od 10. do 17. ure, v soboto pa od 10. do 13. ure. Za vse, ki se dogodkov ne bodo mogli udeležiti v živo, je univerza pripravila spletno različico z dogodki na daljavo. Bodoči bruci se bodo srečali s študenti promotorji, ki bodo z njimi delili svoje študijske izkušnje.

Na šolah in fakultetah boste izvedeli vse o ključnih datumih za uspešen vpis in razpisnih pogojih, pozanimajte se na primer tudi, kako bodo potekali preizkusi nadarjenosti pri programih, ki to zahtevajo, in kje lahko dobite podporo. Foto: Telemach

1.806 postelj za novince v dijaških domovih

V teh dveh dneh si devetošolci lahko ogledajo tudi dijaške domove, bodoči študenti študentske.

Na dnevih odprtih vrat boste lahko v živo ali virtualno spoznali utrip študentskih domov in odšli na voden ogled študentskih naselij, kar se bo dogajalo v petek na sedežu študentskih domov.

Enako bodo odprta vrata dijaških domov, v katerih je za prihodnje šolsko leto za novince predvidenih skupaj 1.806 postelj. 14. in 15. februarja 2025 bo v dijaških domovih informativni dan, na katerem bodo kandidatom za sprejem posredovane podrobnejše informacije v zvezi s sprejemom in bivanjem v dijaškem domu. Kandidati, ki želijo v šolskem letu 2025/2026 bivati v dijaškem domu, bodo do 2. aprila 2025 dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslali izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje. Z vpisom v novo šolsko leto pa uvajajo tudi možnost elektronske oddaje prijavnice.