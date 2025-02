Kako otroku pomagati pri izbiri poklica?

Kaj danes šteje več: diploma ali praktične izkušnje? Stabilnost ali prilagodljivost? Kaj mladi sploh pričakujejo od delodajalcev in kaj jim ti lahko ponudijo? Vsako leto februarja se devetošolci in dijaki soočijo z eno najpomembnejših odločitev v svojem življenju – izbiro karierne poti. Informativni dnevi, ki bodo letos 14. in 15. februarja, so zanje priložnost, da iz prve roke spoznajo poklice, študijske programe in možnosti za zaposlitve. A kako se odločiti v času, ko se trg dela hitro spreminja in tehnološki razvoj ustvarja nove poklice, ter kako najti dobrega delodajalca?

Mladi iščejo podjetja, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih in omogočajo zdravo delovno okolje

"Moj nasvet za podjetja, ki želijo privabiti mlade in strokovne kadre, je preprost: bodite avtentični pri komunikaciji svojih vrednot, jasno pokažite razvojne priložnosti ter omogočite prilagodljivost in podporo dobremu počutju zaposlenih," pravi Tina Novak Kač, partnerica v kadrovski agenciji Competo.

"Mladi talenti pri izbiri delodajalca danes iščejo več kot le stabilnost in plačo. Pomembni so jim priložnosti za strokovni razvoj, jasna karierna pot in delovno okolje, ki spodbuja napredek. Ključni dejavnik pri odločitvi za zaposlitev je občutek, da imajo v podjetju možnosti za rast, za razvoj veščin in prevzemanje večjih odgovornosti. Pričakujejo tudi ravnotežje med delom in prostim časom. Ne pristajajo na dolge delovne ure brez ustreznega nagrajevanja, temveč pričakujejo pravično plačilo, ki odraža njihov prispevek. Prav tako dajejo prednost podjetjem, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih in omogočajo zdravo delovno okolje," pojasni strokovnjakinja za kadre.

Tina Novak Kač, partnerica v kadrovski agenciji Competo. Foto: Barbara Reya / Astech d.o.o.

Kako v podjetje privabiti mlade talente in jih zadržati

"V našem podjetju se zavedamo, da so mladi ključni za inovacije in prihodnji razvoj, zato jim namenjamo posebno pozornost," pravi Tomaž Lah, solastnik in direktor podjetja Nektar Natura, ki se ukvarja s proizvodnjo sadnih pijač in najmodernejšimi rešitvami za točenje pijač v več kot 30 državah: "Verjamemo, da lahko le v okolju, kjer se vsak zaposleni počuti cenjenega, razvijejo svoj polni potencial in aktivno prispevajo k skupni viziji podjetja. Mladi morajo začutiti, da so pri nas dobrodošli in imajo priložnost za rast."

Po izkušnjah Tomaža Laha je pri privabljanju mladih talentov ključno, da jim ponudijo več kot le zaposlitev: "Kandidatom najprej predstavimo svoje vrednote, nato jih povabimo na ogled delovnega okolja, kjer lahko občutijo vzdušje in odnose med sodelavci. Mlade pogosto prepričajo kombinacija stabilnega delovnega mesta, prisotnosti na mednarodnih trgih in priložnosti za napredovanje. Veliko jim pomenita tudi socialna varnost ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Naš cilj je, da vsak zaposleni v podjetju najde prostor za rast, motivacijo za razvoj in občutek pripadnosti skupni viziji."

Kaj pravijo mladi talenti?

Eno od podjetij v osrednji Sloveniji, ki zna privabiti mlade talente, je tudi Astech iz Logatca. V vodilnem podjetju za servis klimatsko-prezračevalnih sistemov se zavedajo, da je prihodnost podjetja tesno povezana s privabljanjem in razvojem mladih talentov, zato aktivno sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami, dijakom in študentom omogočajo strokovna usposabljanja ter praktične izkušnje, hkrati pa izobraževalne ustanove podpirajo tudi finančno.

Kaj o delu v Astechu menijo mladi, ki so tam že dobili priložnost za zaposlitev?

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Blaž Čuk: "Kaj me najbolj navdušuje pri delu v Astechu? Najprej odnosi s sodelavci, vzdušje v ekipi je zelo prijetno, vedno si pomagamo in spoštujemo drug drugega. Pomemben vidik je tudi več kot le konkurenčna plača, ki odraža moj trud in odgovornost pri delu. Zelo cenim dostopen odnos vodstva, direktorja lahko kadarkoli nagovorim in se z njim odkrito pogovorim o vseh vidikih dela. Poleg res odlične organiziranosti in jasne strukture podjetja pa me najbolj veseli praktično delo."

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Miha Smrdel: "Pri delu v Astechu me najbolj navdihujeta svoboda in prilagodljivost, saj trenutno tu delam še kot študent. V Astechu se vidim tudi po koncu študija, na dolgi rok. Poleg fleksibilnosti bi izpostavil tudi prijazen kader, vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Zanimajo me vsa področja dela, najbolj pa servis, ker je delo zelo raznoliko in ni nikoli dolgčas. V prihodnje se želim naučiti še več dela v komerciali in seveda spoznati čim več objektov, kar mi bo pomagalo na karierni poti."

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Blaž Ogrič: »V podjetju Astech sem trenutno zaposlen dve leti, kot vodja nabave, čeprav sem primarno študiral zdravstvo. Nabava je področje, ki me najbolj zanima, delo, v katerem najbolj uživam. Zakaj? Ker se vsak dan zgodi nekaj novega, kar predstavlja veliko možnosti za učenje, naše delo se ne ponavlja, osem ur hitro mine. Poleg tega je vzdušje med zaposlenimi odlično. Vsem mladim zaposlenim na srce polagam, naj se nikoli ne nehajo izobraževati in dopolnjevati. Vedno naj se trudijo in dokazujejo, saj bodo uspešni takrat, ko bodo spoznali, da so ovire le izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.«

Foto: GO4Digit Gal Pavel Pazlar / Astech d.o.o.

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH D.O.O.