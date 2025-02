Ministrstvo v nov razpis za nabavo namenskih reševalnih helikopterjev

Na javno naročilo za nakup namenskih reševalnih helikopterjev je pravočasno prispela zgolj ena ponudba, in sicer ponudnika Leonardo v vrednosti 30.744.000 evrov z DDV.

Pri pregledu ponudbe so na ministrstvu za notranje zadeve ugotovili, da predloženo finančno zavarovanje ni v celoti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije oziroma odstopa od vzorca naročnika, ki je del razpisne dokumentacije. "Pomanjkljivosti so take narave, da jih ni možno odpraviti, zato je bila ponudba izključena," so takrat navedli na ministrstvu.

Dva namenska helikopterja za reševanje življenj

Predsednik vlade Robert Golob je v začetku junija napovedal, da bo Slovenija zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, najprej pa bodo kupili dva namenska helikopterja za reševanje življenj. Ministrstvo za notranje zadeve je nato 15. novembra 2024 na portalu javnih naročil objavilo javno naročilo za nakup dveh helikopterjev.

Ta razpis pa je v minulih tednih odmeval v javnosti tudi zaradi navedb opozicijske NSi, da ne gre za namenske helikopterje za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, temveč tudi za popolnitev policijske flote. Prav tako so ministrstvu očitali sum prirejenosti razpisa za enega ponudnika ter pozivali k ponoviti razpisa.

Predstavniki ministrstev za zdravje in za notranje zadeve so očitke o nepravilnostih razpisa zavračali. Na policiji so zagotovili, da bosta helikopterja, za katera je bil objavljen javni razpis, namenjena le izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči.