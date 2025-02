Članstvo SD prvič po izbruhu afere ob razpisu Spirita zaseda na konferenci. Razpravi o posledicah razpisa se stranka bržkone ne bo mogla izogniti, prvak stranke Matjaž Han pa je ob prihodu na srečanje med temami navedel še seznanitev s finančno sanacijo stranke in pregled doslej opravljenega dela koalicije, ki bi ga sam ocenil s "tri plus".

SD, ki se je dobro leto po izbruhu afere Litijska soočila s sumom nepravilnosti pri javnem razpisu agencije Spirit za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, popoldne zaseda na najvišjem organu stranke med dvema kongresoma.

Predsednik stranke in gospodarski minister Han je ob prihodu na konferenco članstva napovedal, da bo vodstvo prisotne seznanilo s sanacijo finančnih dolgov stranke, pregledali pa bodo tudi doslej opravljeno delo SD v vladni koaliciji ter "kaj so še tiste zgodbe, ki jih pač moramo kot koalicija narediti".

Han je prepričan, da so naredili veliko dobrih stvari

Sam je prepričan, da so naredili veliko dobrih stvari, pa tudi nekaj napak, ki pa jih sproti sanirajo. Med dosežki je Han omenil plačno reformo v javnem sektorju, verjame pa, da bodo naredili premike tudi pri pokojninski reformi. "Nekatere zadeve smo naredili, za nekatere zadeve nam bo verjetno zmanjkalo časa do naslednjih volitev," je ocenil.

Stranka se je sicer znova znašla v središču pozornosti javnosti po tistem, ko so mediji opozorili na morebitne nepravilnosti omenjenega razpisa, a je gospodarski minister Han zatem dodelitev sredstev ustavil.

Han: Ne bežim od afere Spirit. Stranka s tem nima nič.

Za skupno 20 milijonov evrov subvencij bi sicer prejeli podjetji, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in pet zaposlenih, obe pa je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvath. Gre za družbi VonPharma SI in Vital QI, pri čemer naj bi Von Horvath pred objavo razpisa lastništvo drugega, da bi bil upravičen do dodatnih sredstev, navidezno prodal. Po razkritjih je s položaja direktorja Spirita odstopil Rok Capl, agencija pa je razveljavila sklepa o podelitvi subvencije podjetjema VonPharma SI in Vital QI. Han je odredil notranjo revizijo razpisa in zadevo predal tudi računskemu sodišču.

Han je danes znova povedal, da ne beži od afere Spirit, in zatrdil, da stranka s tem nima nič, saj da je to stvar gospodarskega ministrstva in Spirita. Spomnil je na ukrepe, ki jih je odredil, po rezultatih revizije pa bo "predlagal določene poteze", je zagotovil.

Kljub temu se po pričakovanjih članstvo razpravi o tem, kako je SD postopala ob tej aferi, ne bo moglo izogniti. Han pa je poudaril, da si ne bi upal dajati ocen o tem, kako uspešni so bili pri tem. "Ampak to je moj osebni pogled, stranka nima tega privilegija, da zmeraj naredimo reciklažo, do zadnjega člana. Smo pa ena redkih strank ali pa edina, ki ko pride do težave, znamo pogledati znotraj, potegniti poteze in se odzvati," je ocenil Han.