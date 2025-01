Han: Informativa razkriva trende, ki oblikujejo trg dela

V Ljubljani se je danes začel 16. sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki je namenjen seznanju z izobraževalnimi, poklicnimi in zaposlitvenimi priložnostmi za mlade doma in po svetu. Častni pokrovitelj je gospodarski minister Matjaž Han, ki je ob obisku poudaril, da Informativa mladim predstavlja poklice in razkriva trende, ki oblikujejo trg dela.

"Gospodarstvo potrebuje mlade – njihovo energijo, znanje in ustvarjalnost," je dejal Matjaž Han. "Mladi gradijo prihodnost. Sodobno izobraževanje pa je temelj napredka, saj le usposobljeni kadri oblikujejo inovativno in konkurenčno družbo," je dodal.

Na razstavnem prostoru ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Javno agencijo Spirit Slovenija in Centrom vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga predstavljajo poklicne priložnosti s področij gostinstva, turizma, lesarstva in vesoljskih tehnologij. "Informativa je odlična priložnost za mlade, da odkrijejo trende, poklice prihodnosti in znanja, ki jih gospodarstvo potrebuje," sporočajo z ministrstva.

Na stojnici ministrstva za vzgojo in izobraževanje se lahko udeleženci seznanijo z učiteljskim poklicem, za pogovor pa so na voljo izkušeni sodelavci s področja vzgoje in izobraževanja. Po besedah državnega sekretarja Andreja Sotoška je zelo dobrodošlo, da imajo mladi priložnost za tovrsten poglobljen vpogled v prednosti različnih izobraževalnih programov, ki jih ponuja slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.

Javne zdravstvene ustanove si skupaj z ministrstvom za zdravje prizadevajo, da mlade generacije navdušijo za zdravstvene poklice. "Informativa je izjemno dobra priložnost za predstavitev vseh zdravstvenih poklicev. Veseli me velik interes mladih za poklice v zdravstvu, ki poleg strokovnega znanja zahtevajo tudi veliko empatije, sodelovanja in ekipnega dela za celovito obravnavo pacienta," je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Predstavniki ministrstva za javno upravo seznanjajo obiskovalce Informative z možnostmi zaposlitve in kariernega razvoja v javni upravi ter elektronskimi javnimi storitvami. "Pomembno je, da organi državne uprave in preostali predstavniki javnega sektorja sodelujemo na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa ter mladim približamo javne storitve, ki jih razvijamo zanje. Posebej pomembne so tudi elektronske javne storitve, ki prispevajo k zmanjšanju administrativnih ovir in omogočajo mladim, da lahko marsikatero storitev opravijo hitreje in od doma," je povedal minister za javno upravo Franc Props med obiskom razstaviščnega prostora, ki si ga delijo z ministrstvom za digitalno preobrazbo.

Oba sejemska dneva bodo na Gospodarskem razstavišču tudi policisti mlade vabili v svoje vrste.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je izpostavil poklice v socialnovarstvenem sektorju, ki po njegovih besedah niso le delo, temveč poslanstvo, ki izboljšuje življenja in ustvarja močnejšo skupnost. Ob tem je predstavil uspehe in nadaljnje načrte ministrstva na področju spodbujanja in ohranjanja zaposlovanja v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Prvi razpis, ki je že bil objavljen, je javni poziv za dodelitev sredstev za kadrovske štipendije za dijake in študente.

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani pa je tudi letos pripravila Informativno brošuro 2025, ki je pripomoček za dijake pri razmišljanju o nadaljevanju izobraževanja na ljubljanski univerzi.