Potem ko se je število delovno aktivnih oseb v Sloveniji oktobra zvišalo na novo najvišjo vrednost, se je novembra še dodatno povečalo. Delovno aktivnih je bilo 948.444 oz. 0,1 odstotka več kot oktobra. Največjo rast so statistiki zaznali v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju, večinoma med ženskami.

Število zaposlenih se je od oktobra povečalo za približno šeststo oz. 0,1 odstotka na 844.719, število samozaposlenih pa za 54 oziroma prav tako za 0,1 odstotka na 103.725. Gre za tretjo zaporedno mesečno rast, so sporočili s statističnega urada.

Pri tem se je vnovič občutneje zvišalo število žensk kot moških. Število delovno aktivnih žensk se je povečalo za nekaj več kot petsto, večinoma v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju. Število delovno aktivnih moških pa je bilo novembra za nekaj več kot sto višje kot oktobra.

Že oktobra rekord

Od oktobra se je število delovno aktivnih povečalo v 13 področjih dejavnosti, zmanjšalo pa v sedmih. Največjo rast so zaznali v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer za 0,6 odstotka. Znotraj tega področja dejavnosti se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v drugem socialnem varstvu brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, in sicer za 1,9 odstotka. Opaznejšo rast so zaznali tudi v izobraževanju, namreč za 0,4 odstotka.

Na drugi strani so največji upad zaznali v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 odstotka) in v gostinstvu (za 0,7 odstotka).

Največja rast v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu

V letu dni, od novembra 2023, se je število delovno aktivnih v Sloveniji povečalo za 1,1 odstotka. Zaposlenih je bilo odstotek več kot pred letom, samozaposlenih pa 1,9 odstotka več. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za 1,6 odstotka, žensk pa za 0,4 odstotka.

Na medletni ravni se je število delovno aktivnih najbolj dvignilo v gradbeništvu (za 5,4 odstotka), ter v zdravstvu in socialnem varstvu (za 3,3 odstotka).

Narašča število zaposlenih tujcev

Največji doslej je tudi delež tujih državljanov med delovno aktivnimi, še ugotavljajo na statističnem uradu. Če ne upoštevamo kmetov, se je število delovno aktivnih slovenskih državljanov v zadnjem letu dni zmanjšalo za 0,3 odstotka, število delovno aktivnih tujih državljanov pa povečalo za 9,5 odstotka. Slednjih je bilo novembra med delovno aktivnimi približno 148.000, kar je 15,9 odstotka. To je 1,2 odstotne točke več kot novembra 2023.