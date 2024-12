Dobra novica za zaposlene v turizmu in gostinstvu: takšne bodo plače leta 2025

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je z delodajalci po dveh letih pogajanj dosegel dogovor o prenovljeni kolektivni pogodbi, ki so jo podpisali danes. Pogodba zaposlenim med drugim zagotavlja višje povračilo prehrane in stroškov kilometrine ter zvišanje najnižjih osnovnih plač za okoli 15 odstotkov. Veljati bo začela z novim letom.

Osnovna plača v prvem tarifnem razredu se bo tako z 800 evrov zvišala na 920 evrov. V petem tarifnem razredu se bo na primer s 1.200 evrov zvišala na 1.320 evrov, kar naj bi preseglo minimalno plačo za 2025.

Zaposleni v dejavnosti in turizmu bodo glede na prenovljeno kolektivno pogodbo ob tem še naprej upravičeni do dodatka za delovno dobo v višini 0,5 odstotka osnovne bruto plače na leto delovne dobe, čeprav so ga delodajalci želeli znižati na 0,3 odstotka, so danes sporočili iz Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Višji tudi stroški povračila prehrane

Strošek povračila prehrane se bo z novim letom zvišal s 5,89 evra na 6,50 evra, strošek kilometrine za prevoz na delo in z dela pa na 0,20 evra za kilometer. Višja bo tudi solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče kot bolniške odsotnosti. Ta bo višja za 200 evrov in bo po novem znašala 500 evrov. Sindikat in delodajalci so se dogovorili tudi za sorazmerni del solidarnostne pomoči v primeru delne odsotnosti.

Dogovor predvideva tudi višjo odpravnino ob upokojitvi, in sicer bo odpravnina v primeru od petih do vključno 20 let delovne dobe namesto ene plače zdaj znašala dve plači, medtem ko odpravnina ob upokojitvi nad 20 let delovne dobe ostaja tri plače.

Ohranja se tudi izplačilo jubilejnih nagrad za deset, 20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, prenovljena kolektivna pogodba pa prinaša tudi izplačilo mentorjem ter dijakom in študentom na praksi.

Višji bo tudi regres za letni dopust. V letu 2025 bo najnižji regres za dejavnost gostinstva in turizma znašal 1.600 evrov.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so dogovor uradno podpisali danes, tako zneski najnižjih osnovnih plač kot regresa pa so zgolj podlaga za nadaljevanje pogajanj na ravni družb v podjetniških kolektivnih pogodbah.

Kaj pravijo v sindikatu?

"Sindikalno gibanje je ključno za doseganje boljšega položaja in višje ravni pravic delavcev. Boj za boljši položaj delavk in delavcev, za pridobitev novih pravic ter za ohranitev obstoječih je neskončen, vedno znova se je zanje treba boriti in pogajati z delodajalci," so zapisali v sindikatu.

Podpisani dogovor je pozdravila tudi Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, od koder so sporočili, da so v pogodbo vnesene tudi nekatere direktive, ki jih zahteva pravni red EU, v prilogi pogodbe pa je dogovor o referenčnem obdobju pri zagotavljanju dnevnih in tedenskih počitkov.

"Z doseženim dogovorom pogajalski partnerji naslavljajo tudi izzive zagotavljanja kadrov v panogi, saj izboljšanje pogojev dela olajša stanje na kadrovskem področju. Seveda pa v praksi številna turistična podjetja svojim zaposlenim zagotavljajo boljše pogoje dela, kot so dogovorjeni v kolektivni pogodbi," so zapisali v sporočilu za javnost.