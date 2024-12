Zveza svobodnih sindikatov delodajalcem: Izplačajte poslovno uspešnost

Lani je izplačilo z naslova uspešnosti poslovanja konec leta prejelo 35,3 odstotka zaposlenih. Povprečna višina tega izrednega izplačila je znašala 977,91 evra, so na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) povzeli podatke državnega statističnega urada.

"V skladu z uspešnostjo poslovanja gospodarskih družb pozivamo podjetja k izplačilom poslovne uspešnosti v maksimalni višini oziroma v višini, ki odraža poslovne rezultate družbe. Pri tem posebej opozarjamo, da je plačilo poslovne uspešnosti namenjeno za nagrajevanje uspešnosti za nazaj, in pričakujemo, da napovedi o prihajajoči krizi ne bodo razlog ali izgovor za morebitno neizplačilo poslovne uspešnosti," so podčrtali na ZSSS.

Kot so še spomnili, davčna zakonodaja določa, da je do višine sto odstotkov povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Sloveniji izplačilo poslovne uspešnosti oproščeno plačila dohodnine, plačajo se zgolj prispevki za socialno varnost. Neobdavčeno izplačilo se lahko do neobdavčenega zneska izplača dvakrat v koledarskem letu. Za vsa izplačila, ki presegajo neobdavčen znesek, pa velja, da se na razliko obračuna dohodnina in prispevki za socialno varnost, so sklenili.