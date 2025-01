Od karier v vesolju do poklica učitelja - vse to in še več na Informativi!

Že ta petek in soboto, 17. in 18. januarja, bo skupaj s projektom Moja prva zaposlitev na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala Informativa, največji predinformativni dan za mlade. Že šestnajstič bo dogodek na enem mestu ponudil pregled celotne izobraževalne in poklicne poti – od srednjih šol do dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, predstavitve različnih poklicev, informacije o štipendijah ter zaposlitvene priložnosti. Častni pokrovitelj 16. Informative je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

300+ PROGRAMOV in 40+ ZAPOSLOVALCEV NA ENEM MESTU

Mesec dni pred uradnimi informativnimi dnevi v februarju bodo na 16. Informativi zbrane vse potrebne informacie za mlade na enem mestu. Ta edinstveni (pred)informativni dan je idealna priložnost za učence, dijake, študente in odrasle, ki iščejo izobraževalne ali poklicne možnosti, podiplomske programe, izobraževanja za odrasle ali priložnosti za zaposlitev. Mednarodni pridih dogodka navdušuje z več kot 20 tujimi programi iz Avstrije, Italije, Hrvaške in drugih držav. Mladi bodo lahko raziskovali šole in fakultete, primerjali programe ter pridobili ključne informacije za svojo prihodnost.

Seznam programov je že na voljo na spletni strani Informative.

A-KTIVACIJA NA FORUMU

V letošnjem letu organizatorji pod geslom "A-KTIVIRAJ SE!" na osrednjem odru, Forumu, pripravljajo vrsto delavnic, okroglih miz in predavanj s strokovnjaki, raziskovalci ter uspešnimi podjetniki, ki bodo mladim pokazali, kako lahko z aktivnostjo in proaktivnostjo ustvarijo svojo prihodnost.

Program foruma se bo pričel z eksplozivnim freestylom dueta Um&Kuna, nadaljeval pa se bo s prvo okroglo mizo na temo Neskončno priložnosti - ena odločitev, v kateri bodo gostovali minister Matjaž Han, Ksenija Benedetti, nekdanja šefinja Protokola RS, in Marko Lukić, kreator hiš Lumar. Program se bo nato nadaljeval na temo karier v vesoljski industriji, kjer bodo govorniki osvetliti izzive vesoljske robotike, predstavili kariere v vesolju in razvoj medicinske opreme za vesoljske aplikacije. V dveh dneh programa se bodo na Forumu zvrstile še okrogle mize in pogovori s športniki in vplivneži, kot so Petra Majdič, Ognjen Backović, Rok Kostanjšek, Jaka Polak in Mark Vlahovič. O tem, kako lahko mladim tehnologija velikokrat škoduje pa bo spregovorila doc. d. Maja Smrdu, specialistka klinične psihologije, športna psihologinja. Kako s svojimi hobiji in idejami čim prej vstopiti v podjetništvo že v času šolanja pa bodo pod taktirko Tehnološkega parka na sobotni okrogli mizi spregovorili mladi nadobudni podjetniki.

V MALI PREDAVALNICI VELIKA ZNANJA Mlada generacija se bo na Informativi srečala s pestro ponudbo predavanj, delavnic in individualnih svetovanj, ki jim bodo pomagali pri ključnih odločitvah za prihodnost. V Mali predavalnici Gospodarskega razstavišča, bodo imeli priložnost: Raziskati svoje interese in karierne možnosti prek Hollandovega vprašalnika.

prek Hollandovega vprašalnika. Spoznati vedenjske tipe in razviti osebni potencial s pomočjo barvitega kariernega dne.

s pomočjo barvitega kariernega dne. Odkrivati zanimive poklicne poti , od dizajn managementa do dela policista.

, od dizajn managementa do dela policista. Pridobiti koristne informacije o vpisu na študij in o tem, kako se izogniti najpogostejšim napakam.

in o tem, kako se izogniti najpogostejšim napakam. Poglobiti razumevanje različnih poklicev, kot so psiholog, psihoterapevt in še več.

Posebnost programa bodo tudi interaktivne delavnice, kot je spoznavanje hitrih tehnik učenja, ter praktični nasveti, kako prepoznati kakovostne informacije. Vzporedno bodo potekala tudi osebna svetovanja, ki mladim in njihovim staršem nudijo podporo pri odločitvah za študij ali iskanju alternativnih možnosti.

Foto: arhiv naročnika

RAZLIČNE AKTIVACIJE NA INFORMATIVI

Z bogatim programom se tokrat predstavljajo tudi državne institucije, ki mladim in njihovim staršem prinašajo številne pomembne informacije.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v dvorani C z interaktivnimi vsebinami in praktičnimi prikazi predstavljalo poklicne priložnosti v turizmu, gostinstvu, lesarstvu ter vesoljskih tehnologijah. Minister Matjaž Han bo mladim prvi dan sejma podelil priznanja ter jih nagovoril na forumu "Aktiviraj se". Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se letos predstavlja z ozaveščanjem o varnem in zdravem začetku poklicne poti ter podpori mladim pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev. Na stojnici MDDSZ boste lahko izvedeli več o štipendijah, usposabljanjih in programih za pridobivanje znanj ter se preizkusili v zabavnem kvizu z nagradami! Ministrstvo za zdravje skupaj z UKC Ljubljana, UKC Maribor ter bolnišnicama Jesenice in Nova Gorica na razstavnem prostoru predstavlja zdravstvene poklice, zanimive postopke ter delovanje nujne medicinske pomoči. Na prostoru Ministrstva za digitalno preobrazbo bodo predstavljali digitalne javne storitve in s tem tudi eUpravo ter elektronsko osebno izkaznico. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter KID PiNA že drugo leto izvajata program Šola kohezije – ASOC Slovenija, ki v šolskem letu 2024/25 vključuje 13 srednjih šol iz različnih regij. Programe bodo predstavili tudi na Informativi.

Poklic učitelja, njegov pomen ter možnosti za prihodnje generacije in odgovore o učiteljevi poklicni poti, bodo skozi interaktivne predstavitve, zanimive učne ure in individualne pogovore predstavljali na prostoru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Najrazličnejše aktivacije in predstavitve poklicev bodo predstavljali še Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za zdravje, Statistični urad RS ter številni drugi.

Foto: arhiv naročnika

Na igro poklicnih kart mlade vabijo na prostoru Centra za poklicno izobraževanje, kjer bodo obiskovalci skupaj z njimi poiskali odgovore na vprašanja o poklicih, kakšno izobrazba je potrebna, katero šolo izbrati, kako deluje sistem vajeništva, kje poiskati odgovore na strokovna vprašanja, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije in še kaj.

Moja prva zaposlitev – zaposlitveni sejem za mlade

NA INFORMATIVI TUDI DO (PRVE) ZAPOSLITVE

Že sedmo leto zapovrstjo bo potekal še zaposlitveni sejem za mlade Moja prva zaposlitev. Mladi bodo na prizorišču v dvorani C (Steklena dvorana) in A (dvorana Kupola) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 štipendij, praktičnih usposabljanj, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev.

Celoten seznam iskalcev je na voljo na spletni strani dogodka https://mojaprva.si/.

Foto: arhiv naročnika

Vstop na prireditev je za obiskovalce brezplačen. Več na www.informativa.si.

