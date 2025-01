Minister Han na športno-gospodarskem forumu v Zagrebu izpostavil vlaganje v mlade

Povezovanje gospodarstva in športa ter vlaganje v mlade sta ključna za razvoj in uspehe v športu, so se danes na športno-gospodarskem forumu v Zagrebu strinjali gospodarski minister Matjaž Han in drugi udeleženci. Pri tem so kot posebej pomembno izpostavili sodelovanje države, ki bi vlaganja podjetij v šport lahko spodbudila z davčnimi olajšavami.

Udeleženci dvodnevnega foruma Navdih ne pozna meja so danes v hrvaški prestolnici opozorili na dejstvo, da reprezentance nastajajo iz klubov, ki pa jih ogroža pomanjkanje strateškega načrta za naložbe. To bi lahko negativno vplivalo na rezultate reprezentanc, kar bi pomenilo tudi manj priložnosti za organizacijo velikih športnih dogodkov.

Na pomen vlaganj v klube oziroma mlade je ob začetku foruma opozoril tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

"Brez talentov, ki se bodo razvijali, ne bo niti profesionalcev niti reprezentantov. Slovenija si ne more privoščiti, da izgubimo kakšen talent zaradi tega, ker starši ne bi imeli denarja, da spravijo otroka v telovadnice, zato bomo v bodoče poskušali pomagati staršem tudi z vavčerji, da bodo lahko vpisovali otroke v športne klube," je napovedal Han.

Izpostavil je še, da Slovenija želi povečati sredstva za športno infrastrukturo tako na državni kot lokalni ravni, kar naj bi zvezam omogočilo, da bi se prijavljale na velike mednarodne dogodke.

"To, kar so športniki v 30 letih tako v Sloveniji kot na Hrvaškem naredili za promocijo teh dveh držav, ni naredil noben politik. Naloga države, ministrstva je zdaj, da počasi vračamo športu tisto, kar je šport dal Sloveniji oz. Hrvaški," je dejal minister, ki je v osnovni in srednji šoli tudi sam treniral rokomet.

Izpostavlja premišljeno davčno politiko

Izpostavil je tudi naložbe, ki bi jih športu lahko namenilo gospodarstvo. "V velikih klubih so multinacionalke zaznale priložnost za promocijo in tukaj mora država kaj narediti tudi na davčnem področju, seveda pa je to neizmerno težko," je dejal.

Slovenija in Hrvaška sta glede javnih vlaganj v šport z 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda v evropskem povprečju. "Žal je že nekaj časa jasno, da naši klubi ne morejo konkurirati evropskim tekmecem, ki imajo večkrat višje proračune," je poudaril podpredsednik hrvaške gospodarske zbornice (HGK) za industrijo in trajnostni razvoj Tomislav Radoš.

Kot drugi ključni dejavnik, ki po njegovi oceni ni dovolj izkoriščen, je izpostavil premišljeno davčno politiko. Po njegovi oceni bi davčne spodbude in olajšave spodbudile podjetja k večjim vlaganjem v šport, davčne spodbude pa bi država morala omogočiti tudi državljanom, ki želijo vlagati v šport.

Da je za uspeh v športu potrebna politika, je danes opozoril tudi predsednik hrvaške rokometne zveze (HRS) Tomislav Grahovac. "Rezultate in uspehe narekujejo proračuni, brez proračuna ni rezultata," je poudaril.

Ponovil je besede sogovornikov, da so največja težava športa klubi, ki da so v zadnjih vzdihljajih. Če ne bo klubov, ne bo niti reprezentance, ta pa je edini magnet za financiranje, je opozoril. Rešitev Grahovac vidi v tem, da politika gospodarstvu omogoči enostavnejše vlaganje v šport, potreben pa je tudi sistem za dolgoročno vlaganje v mlade.

Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Bor Rozman je medtem kot ključni cilj slovenske in hrvaške rokometne zveze izpostavil skrb za popularizacijo rokometa. Pri tem je še poudaril, da je šport izjemno pomemben ne samo zato, ker nas povezuje, ampak tudi zato, ker daje vrednostni sistem mladim generacijam, ki bi jih tako odvrnili tudi od ekranov, tablic in telefonov.

Dvodnevni športno-gospodarski forum Navdih ne pozna meja prireja RZS s HRS ob robu svetovnega prvenstva v rokometu, na njem pa sodelujejo številni najvidnejši obrazi iz političnega, gospodarskega in športnega življenja v Sloveniji in na Hrvaškem.

RZS je podobne dogodke organizirala tudi v času evropskih prvenstev na Poljskem 2016, Hrvaškem 2018 in v Nemčiji 2024.