Golob gor, Janša dol

Najvišjo podporo med strankami ohranja SDS z 21,1 odstotka, a je v primerjavi s februarjem izgubila dve odstotni točki in pol, kaže anketa Mediane za Delo. Prvič so na lestvico uvrstili Demokrate Anžeta Logarja, ki so pristali na 4. mestu s 4,8-odstotno podporo. Pred njimi sta še Svoboda s 15,7 odstotka podpore, kar je za tri odstotne točke več kot februarja, in SD s 6,2 odstotka podpore.