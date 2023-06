SDS: NSi naj nas podpre, koalicija pa naj se zamisli

V SDS ob interpelaciji ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pričakujejo vsaj podporo NSi, bo pa to tudi priložnost za samorefleksijo koalicije, menijo. Vodja poslancev SDS Jelka Godec sicer ocenjuje, da običajno koalicija pričakovano zaščiti ministra, a da je poletje pred razpravo o delu ministra v DZ lahko še zelo vroče in burno.

Če je koalicija odločena, da bo zaščitila ministra, bo to tudi storila, je vodja poslancev SDS danes dejala o možnostih za uspeh interpelacije zoper Bešiča Loredana, ki so jo poslanci SDS v četrtek vložili v parlamentarni postopek. "Ste pa videli primer notranje ministrice, kjer se je kazala velika enotnost pri glasovanju, na koncu pa vemo, kaj se je zgodilo – odstop po enem mesecu," je dodala.

Sodeč po odzivih v koaliciji pa je po besedah Godčeve več kot jasno, da ta vendarle ni povsem enotna. Zato je prepričana, da je treba opraviti razpravo o delu ministra, tudi upoštevajoč obljube, ki jih je vladna koalicija podala glede reševanja razmer v slovenskem zdravstvu.

V SDS v interpelaciji ministru za zdravje med drugim očitajo odgovornost za vedno slabše razmere v zdravstvu, serijo neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju ter neukrepanje in opuščanje dolžnega ravnanja. Med glavnimi očitki navajajo podaljšanje čakalnih dob in neuresničene obljube o časovnici zdravstvene reforme. Foto: Bojan Puhek

Predlagatelji interpelacije sicer za razrešitev potrebujejo 46 glasov, poslanska skupina SDS jih ima sama 27. Kot je danes dejala Godčeva, pričakujejo podporo vsaj NSi, čeprav jim pred vložitvijo interpelacije te niso ponudili v sopodpis.

Ob tem je Godčeva danes poudarila, da se z današnjim dnem, torej 30. junijem, izteče rok, do katerega sta tako minister za zdravje kot predsednik vlade Robert Golob obljubljala pripravo več zakonodajnih predlogov v okviru napovedane zdravstvene reforme. Med drugim je vodja poslancev SDS izpostavila reševanje problematike družinske in urgentne medicine, strukturno prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), prenovo nadzora in vodenja javnih zavodov, ureditev področja absentizma in reformo plačnega sistema javnih uslužbencev.

"To so točke, ki bi jih v bistvu morali danes obravnavati na seji državnega zbora ali pa že prej, pa obravnavamo interventni zakon, ki je v preteklosti pokazal, da je daleč od zgodbe o uspehu in je še poslabšal razmere v zdravstvu," je prepričana Godčeva. Čakalne dobe so tako po njenih besedah odraz tega, kar se dogaja v zdravstvenem sistemu.

Zato je po oceni SDS na mestu vprašanje, ali bo minister glede na navedeno prevzel odgovornost ali "zanikal svoje besede in požrl besedo".