SDS vložila interpelacijo zoper ministra Bešiča Loredana

Poslanci SDS so danes v parlamentarni postopek vložili interpelacijo o delu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Med očitki navajajo poslabšanje razmer v zdravstvu, med drugim podaljšanje čakalnih dob ter neizpolnjene in prelomljene časovnice napovedane zdravstvene reforme.

Poslanci SDS v danes vloženi interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za zdravje, ki so jo sicer napovedali že v začetku tedna, Bešiču Loredanu očitajo odgovornost za vedno slabše razmere v zdravstvu, serijo neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju ter neukrepanje in opuščanje dolžnega ravnanja.

Med glavnimi očitki v SDS navajajo podaljšanje čakalnih dob. Kot so spomnili, je tudi minister ob nastopu mandata junija lani med prioritetami izpostavil krajšanje čakalnih dob v zdravstvu. "Skoraj 50 tisoč pacientov več je na dan 31. marca 2023 na obravnavo čakalo nad dopustno čakalno dobo glede na 1. september 2022. Do junija 2023 je bilo za skrajševanje čakalnih dob na podlagi interventnega zakona porabljenih že okoli 137 milijonov evrov," v interpelaciji navajajo v SDS.

Nadalje ministru za zdravje očitajo "vrsto neuresničenih obljub" o časovnici zdravstvene reforme, ki jo je vlada predstavila v začetku leta. Ob tem so poudarili, da je Bešič Loredan do konca junija med drugim obljubil pripravo sistemske zakonodaje za rešitev problematike družinske medicine ter prenovo nadzora in vodenja javnih zavodov, do aprila pa tudi oblikovanje ločenega plačnega stebra za področje zdravstva in socialnega varstva.

"Čas se je iztekel, kdo bo torej prevzel politično odgovornost?" se ob tem sprašujejo predlagatelji interpelacije.

Prepričani so, da so navedena dejanja ministra prinesla vedno slabše razmere v slovenskem zdravstvu, kratenje ustavne pravice državljanov do zdravstvenega varstva, omejen dostop do zdravstvenih storitev ter funkcijo ministra za zdravje skrhala do te mere, da je izgubljeno zaupanje javnosti. To pa so dovolj trdni argumenti, da minister Bešič Loredan ni primeren za opravljanje funkcije, ki jo zaseda, zato mora z nje oditi, menijo v SDS.