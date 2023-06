Iniciativa Glas ljudstva: Loredan mora stran!

V SDS so namreč v ponedeljek napovedali, da bodo zaradi "vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju" še ta teden vložili interpelacijo zoper ministra za zdravje Bešiča Loredana.

V Glasu ljudstva, kjer so v začetku meseca skupaj z Inštitutom 8. marec pozvali k odstopu ministra oz. k njegovi odstavitvi, so danes na predsednika vlade Goloba in poslance koalicije naslovili odprto pismo z naslovom Loredan mora stran.

Civilna iniciativa Glas ljudstva Foto: STA/Katja Kodba

V tem so med drugim poudarili, da se nikakor niso znašli na strani opozicije, ki so jo pred dobrim letom "pomagali spraviti z oblasti". Prizadevanje, da se ta ne vrne, ne more temeljiti na slepem pritrjevanju vsemu, kar počne sedanja vlada, temveč na tehtanju vsakega njenega dejanja glede na obljube, ki jih je dala volivcem ob nastopu mandata, so ob tem zapisali.

Ob tem ministru za zdravje očitajo, da deluje v nasprotju s koalicijskimi zavezami s področja zdravstva. "Njegovo delovanje lahko opišemo kot postavljanje dobrobiti zasebnega zdravstvenega sektorja pred potrebe javnega zdravstva in pacientov, podporo privatizaciji in tržnim odnosom v zdravstvu ter pretakanju javnega denarja v zasebne žepe," menijo.

V SDS (na fotografiji poslanka Jelka Godec) so v ponedeljek napovedali, da bodo zaradi "vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju" še ta teden vložili interpelacijo zoper ministra za zdravje Bešiča Loredana. Foto: Slovenska demokratska stranka

Hkrati opoziciji očitajo, da doslej ni zavzeto kritizirala dela ministra za zdravje, češ da se njeni cilji skoraj v celoti ujemajo z njegovimi aktivnostmi. Prepričani so tudi, da je Bešič Loredan trojanski konj opozicije v vladi in da SDS želi z napovedano interpelacijo zgolj zaščiti ministra za zdravje in podaljšati njegov mandat, kolikor bo mogoče.

Ker se minister po njihovi oceni ne zmeni za opozorila o neizpolnjevanju predvolilnih zavez in za konstruktivne predloge civilne družbe, ne deluje v skladu z zagotovili vlade, da ne bo popuščala zdravstvenim lobijem, temveč aktivno sodeluje pri uresničevanju njihovih interesov, v iniciativi pozivajo k njegovi razrešitvi še pred interpelacijo.